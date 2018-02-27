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Hocalı katliamında yaşamını yitirenler ERÜ'de anıldı    

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından Hocalı katliamında yaşamını yitirenler anısına konferans düzenlendi

27 Şubat 2018 17:00

KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından Hocalı katliamında yaşamını yitirenler anısına konferans düzenlendi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kayseri Temsilcisi Elşen Ganbarov, ERÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Berat Deniz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Hocalı katliamını anlatan fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasının ardından Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kayseri Temsilcisi Elşen Ganbarov, açılış konuşmasını yaptı. Elşen Ganbarov, insanlık dramı olarak görülen Hocalı Katliamı\'nın üzerinden 26 yıl geçtiğini belirterek, “Maalesef Türk Milleti olarak koordineli çalışmıyoruz. Bu tarihin her sayfasında bu şekilde oldu ve halen devam ediyor. Tarih boyu kendi aramızda verdiğimiz savaşlar nedeniyle zayıfladık ve parçalandık. Bu zayıflığımızdan ve parçalanmamızdan istifade eden yabancı güçler birleşerek, bizlerden parçalanan ve ayrılan ülkeleri kendi bünyesine katarak sömürmeye başlamıştır. Bunların başında Sovyetler gelmektedir. Orta Asya Türki Cumhuriyetleri ve 20\'nci yüzyılda bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti bu mağduriyeti yaşamıştır. 20\'nci yüzyıl, Türk tarihi için çok da iyi geçmeyen bir dönem olmuştur. Türklerin tarihinde başarılı olan bir tarih, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmasıdır” dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise Erciyes Üniversitesi’nin milli hassasiyetleri yüksek öğrenci ve öğretim elamanlarına sahip olduğunu ve her yıl 26 Şubat’ta unutmamak ve unutturmamak için Hocalı Katliamı\'nda yaşamını yitirenleri anmaya devam ettiklerini söyledi.
Konuşmalarından ardından ERÜ Doğu Dilleri Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, \'Hocalı Soykırımı\' konulu konferans verdi.

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