-HOCALI KATLİAMI NEW YORK'TA PROTESTO EDİLDİ NEW YORK (A.A) - 26.02.2011 - Hocalı katliamı, 19. yılında New York'ta Ermenistan'ın BM Daimi Temsilciliği binası ve BM binasının önünde protesto edildi. Ermenistan'ın BM Daimi Temsilciliği binasının karşısındaki protesto gösterisi, Genç Türkler Derneği ve New York Azerbaycan Derneği tarafından çeşitli derneklerin de desteğiyle düzenlendi. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı bulunan göstericiler yağmurun altında ''Terörist Ermenistan'' diye bağırdı ve ''Hocalı İçin Adalet'' yazılı pankartlar taşıdı. Genç Türkler Derneği Genel Başkanı Tulga Tekman gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıl önce de Hocalı katliamının hemen ardından BM'nin önünde katliamı protsto ettiklerini ve 19 yıldır bu protesto gösterisine devam ettiklerini söyledi. Tekman, ''BM'yi ve Amerikan kamuoyunu katliamdan haberdar etmek, duyarsız insanlara etki yapmak, Türk ve Azeri toplumu olarak, bu katliamın bir soykırım olarak kabul edilmesini istiyoruz. Ermenilerin yalanlarına karşı, bizler gerçekten yaşanmış katliamları Amerikan Kongresine duyurmak zorundayız. Genç Türkler olarak buradaki toplumu tepki vermeye zorluyoruz, biz sokağa çıkmazsak derdimizi anlatmazsak bu olaylara herkes seyirci kalacak'' dedi. Tekman, New York'ta 24 Nisanda geleneksel ''Ermeni Yalanlarına Son Mitingi'' düzenleyeceklerini de söyledi. New York Azerbaycan Derneği Başkanı Ali Nasibov da yaptığı açıklamada, ''Hocalı soykırımı''ndan bu yana 19 yıl geçtiğini belirterek ''Biz soykırımı Ermeniler'in yaptığını tüm Amerikan halkına göstermek istiyoruz'' dedi. Türk ve Azerbaycan milletinin bir arada bu protesto gösterisini yaptığını belirten Nasibov, Ermeniler'in Hocalı şehrini ve Hocalı'daki Azerbaycan halkını yok ettiğini söyledi. BM binasının tam karşısındaki Ralph Bunche Parkı'nda yapılan diğer gösteride de Hocalı katliamı kınandı. Yağmur altındaki protesto gösterisini Azerbaycan New York Derneği, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu ile düzenledi. Azerbaycan New York Derneği Başkanı Ercan Yerdenli yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ''BM Genel Sekreteri'ne sunmak üzere mektup getirdik. Hocalı soykırımının BM tarafından da diğer Türk devletleri tarafından da katliam olarak tanınmasını istiyoruz. Uluslararası hukuk tarafından da bunun soykırım olduğu biliniyor, kabul görüyor. Amacımız her yıl yaptığımız bu eylemlerin artık ses getirmesini ve soykırım olarak tanınmasını sağlamaktır.''