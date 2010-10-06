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Dünya

Hoca şimdi de Avusturya siyasetinde

Türkleri oy vermeye çalışan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, hazırladığı afişlerde Nasrettin Hoca figürünü kullandı.

06 Ekim 2010 03:00

T24- Türkleri oy vermeye çalışan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, hazırladığı afişlerde Nasrettin Hoca figürünü kullandı.





Kısa adı UETD olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, 10 Ekim’de yapılacak Viyana eyalet seçiminde Türk seçmenlerin sandığa gitmesini sağlamak için bir kampanya başlattı.


Seçimden önceki hafta eyaletin her köşesine bin adet afiş asıldı ve 10 bin adet broşür dağıtıldı. Bu afiş ve broşürlerde Nasrettin Hoca figürü kullanıldı.


Eşeğine ters binen Nasrettin Hoca, elindeki oy pusulasını sandığa atıyor ve "Ya tutarsa" diyor.


UETD Başkanı Ercan Karaduman, seçimlere katılma çağrısı yapan kampanyanın herhangi bir partiyi desteklemeksizin sadece seçime aktif olarak katılmalarını sağlamaya yönelik bir proje olduğunu, 2010 Viyana eyalet seçimlerinde kullanılan her bir oyun göçmenlerin elini güçlendireceğini belirtti.


UETD daha önce de 2006 ve 2008 federal meclis seçimlerinde, 2009 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve eyalet meclisi seçiminde katılımı artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirmişti.

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