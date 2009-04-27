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Spor

'Hoca bana güvendi'

27 Nisan 2009 15:06


ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) play-off karşılaşmaları ilk tur dördüncü maçında Orlando Magic, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun son saniye üçlüğüyle 84-81 yendi.

Seride, karşılaşma öncesi 2-1 geride olan Magic, aldığı bu galibiyetle durumu 2-2'ye getirirken, Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlığın bir önceki maça göre daha kötü olduğunu, karşılaşmaya iğne ile çıktığını belirtti.

Play-off'lar öncesi normal sezonun son mücadelesinde bileği dönen Hidayet'e, soyunma odasında özel bir tedavi uygulanırken, milli basketbolcu, sezon boyunca play-off'lar için mücadele ettiklerini, bu maçlarda sakat da olsa oynaması gerektiğini söyledi.

Mücadelede 17 sayı ve 3 ribauntla oynayan Türkoğlu, son saniyedeki 3 sayılık atışıyla takımına galibiyeti getirirken, maçın da yıldızı seçildi. Antrenör Stan Van Gundy'nin, maçın bitimine 24 saniye kala, 81-81 eşitlik sırasında alınan molada, son topu kendisinin kullanmasını istediğini belirten Türkoğlu, hocasının güvenini boşa çıkarmadığını kaydetti.

Orlando Magic'te takımın diğer yıldızı Dwight Howard, 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, mücadeleye ilk 5'te başlayan oyuncuların tamamı, çift haneli sayılara ulaştı. Rakip takımdan Andre Miller'in 17 ile Thaddeus Young'ın 15 sayısı ise yenilginin önüne geçemedi.

Hidayet'in son saniye basketi sonrasında, Philadelphia Wachovia Center büyük bir sessizliğe bürünürken, milli basketbolcu, formasını seyircilere doğru göstererek, sevinç gösterisi yaptı. Maçın ardından medya mensupları da Hidayet'e yoğun ilgi gösterdi. Mücadeleyi, Pensilvanya eyaletinde ve Philadelphia'da yaşayan bazı Türkler de izledi. Bir Türk taraftar da elindeki Türkçe pankart ile maç boyunca Türkoğlu'na tezahürat yaptı.

Seride alınan diğer sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 78-99 (Cleveland 4-0 önde)

Chicago Bulls - Boston Celtics: 121-118 (2-2)

Houston Rockets - Portland Trail Blazers: 89-88 (Houston 3-1 önde)

İlk tur dördüncü maçları, TSİ sabaha karşı Doğu Konferansı'nda Atlanta Hawks-Miami Heat ve Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers-Utah Jazz eşleşmeleriyle sona erecek. Beşinci maçlar, Batı Konferansı'ndaki Denver Nuggets-New Orleans Hornets karşılaşmasıyla başlayacak

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