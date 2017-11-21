Hobi olarak başladığı mantar üretiminde talebi kaşılayamıyor

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT\'ın Sorgun ilçesinde, 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Derya Doğan, \'kültür mantarı yetiştiriciliği\' kursuna katılarak, aldığı sertifikayla evinin bodrum katında mantar üretim tesisi kurdu. Doğan, önce hobi olarak başladığı işte şimdi talebi karşılayamadığını söyledi.

Ev kadını Derya Doğan, çocuklarını üniversiteye gönderdikten sonra Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün açtığı ‘kültür mantarı yetiştiriciliği’ kursuna katıldı. Sertifikasını alan Doğan, 3 katlı evlerinin bodrum katını, mantar üretim tesisine dönüştürdü. Doğan, klima ve havalandırma sistemiyle ranza ve mantar kompostlarından oluşan tesisi 15 bin liraya kurduktan sonra üretime geçti. Hasat döneminde, günde ortalama 200 kilo mantar toplayarak, ilçenin mantar ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyleyen Doğan, işe hobi olarak başladığını anlattı. Doğan, \"Yerim ve imkanım olduğu için evimin bodrum katında, mantar yetiştirmeye başladım. Şu anda günlük 200 kilogram mantar üretiyoruz. Bazen gelen talepleri karşılayamıyoruz\" dedi.

Eşine ilk önce karşı çıktığını dile getiren 47 yaşındaki Murat Doğan ise \"Üretime geçip, ürünleri toplamaya başladığında, bu işin çok kazançlı bir iş olduğunu gördüm. Ben de kendisine pazarlama konusunda yardımcı oluyorum. Şu anda, kesinlikle pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Gelen talepleri bile karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için ileriki zamanlarda tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi\'nde 11 yıldır kültür mantarı yetiştiriciliği alanında eğitimler veren Ziraat Mühendisi Erkan Aydın da Derya Doğan\'ın kendi imkanlarıyla tesisi kurduğunu söyleyerek, \"Biz, kendisine teknik olarak yardımcı olduk. Tamamen kendi imkanlarıyla 4 tonluk bir tesis kurdu. Şu anda, çok güzel ürün elde ediyor. İyi de kazanacağını düşünüyoruz\" dedi.



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