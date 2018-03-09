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Hobi olarak başladığı ağaç oymacılığı, işi oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan Osman Gülsal (55), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını 26 yıldır sürdürüyor

09 Mart 2018 14:24

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde yaşayan Osman Gülsal (55), hobi olarak başladığı ağaç oymacılığını 26 yıldır sürdürüyor. Emekli olduktan sonra kendisine ait atölyede, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden motifler ile hat sanatını ceviz ağaçlarına dantel gibi işleyen Gülsal, ailesinin geçimini sağlıyor.
Bitlis\'te oturan 2 çocuk babası Osman Gülsal, Ahlat Özel İdare Müdürlüğü\'nden emekli olduktan sonra 26 yıllık ahşap merakı dolayısıyla kurduğu atölyede, daha yoğun çalıştı. Gülsal, sabırla işlediği, el emeği ahşap eserlerini satarak, para kazanmaya da başladı. Ahlat şehri kazılarında bulunan çiniler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motifler ve hat sanatını ceviz ağaçlarına dantel gibi işleyerek, ailesinin geçimini sağlayan Gülsal, bugüne kadar birçok ülkenin bürokratlarına eser yaptığını söyledi. Oymacılıkta ceviz ağacı kullandığını belirten Osman Gülsal, \"Mesleğe ilk olarak evde ahşap üzerine çeşitli figürleri işleyerek, başladım ve yok olmaya yüz tutmuş olan bu mesleği sevgiyle sürdürüyorum. Kimseden eğitim almadan, tek başıma öğrendim. Çocukluktan başlayan bir ağaç merakım vardı. Merak ederek, kendi kendimizi yetiştirerek, bugünlere kadar geldik. Bu sanatı bir ustadan eğitim alarak, yapsaydım daha çabuk yol alırdım. Bizden sonra bu mesleği sürdürecek yeni nesilleri yetiştiremedik. Bu mesleğin son temsilcileriyiz. Bu sadece bizim bölgemizde değil, ülkemizin her köşesin de el sanatları tek tek kayboluyor. Çırak bulmakta ve yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. En büyük sıkıntımız çırak bulamamak. Teknolojik gelişmelerden de etkilendik\" diye konuştu. 

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