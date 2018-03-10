Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Devrim DERİN/BALIKESIR, (DHA)- BALIKESİR\'de zihinsel engelliler öğretmeni Melike Kiriş, hobi olarak başladığı taş süsleme çalışmalarının fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca ilgi gördü. Türkiye\'nin dört bir yanından sipariş alan Kiriş, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek, hobisini kazanç kapısına dönüştürdü.

Bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelliler öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Melike Kiriş (36), taş süsleme hobisine, 2017 yılının yazında gittiği bir tatil beldesinde, deniz kenarında topladığı taşları boyayıp, süsleyerek başladı. Çizdiği resimlerle de taşlara hayat verdi. Kiriş’in hobisi, bir süre sonra para kazanmaya başladığı bir ek işe dönüştü.

Melike Kiriş, “Acaba yapabilir miyim diye başlayan bir hobiydi. Denizde gördüğüm renkli taşları elime alarak, \'acaba bunlardan ne olur?\' diye düşündüm. Daha sonra fırça ve kalem yardımı ile ne oluşturabilirim derken, ortaya bu eserler çıktı. İlk önce küçük taşları boyayarak başladım. Taşlar daha sonra panoya dönüştü. Çok fazla boyanmış taş var. Onları şimdi panoya dönüştürmeye başladım. Arkadaşlarıma hediye olarak yaptıklarım ve sipariş üzerine yaptıklarım var\" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SİPARİŞ ALIYOR

Sosyal medya üzerinden paylaştığı eserlerinin ilgi gördüğünü ifade eden Melike Kiriş şöyle konuştu:

\"Sosyal medyada 1 ay önce bir hesap açtım. Çalışmalarım kısa sürede büyük ilgi gördü. Şu an arka arkaya sipariş alıyorum. Boyayıp çizimler yaptığım taşlar çok beğeniliyor. Taş boyama dendiğinde nasıl olduğunu düşünüyorlar. Ben taşa can verdiğimi düşünüyorum ve çok güzel bir eser çıkıyor ortaya. Bu da insanlara değişik geliyor. Sosyal medya hesabımdan sipariş almaya devam ediyorum.\"

Ürünlerini tek taş olarak 40 TL\'den başlayan fiyatlarla sattığını söyleyen Kiriş, tablo ve özel sipariş fiyatlarını ise ürünün yapım zorluğuna göre belirlediğini belirtti. Kiriş, bazı ürünlerin yapımının 4-5 saat sürdüğünü, bazılarının ise 2-3 günü bulduğunu kaydetti.

Kiriş, taşlarla masa lambaları, tablolar ve çeşitli süs eşyaları yaptığını belirtti.

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