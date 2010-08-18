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Ekonomi

H&M Kasım'da Türkiye'ye geliyor

H&M'in Kasım'da açılacak ilk mağazaları belli oldu...

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyadaki yüzü Kylie Minoque olan İsveç moda devi H&M, Forum Bayrampaşa, Forum Marmara ve Levent Sapphire ile giriş yapıyor.


Gazeteciler yazmaktan yoruldu, ama mutlu son da geldi çattı. Artık kimse “H&M gelişini ertelemiş” diyemez, çünkü şirket kasım ayında açılacak ilk mağazası için aylar öncesinden duyurular yapmaya başladı. Habertürk'ün haberine göre, Jones Lang Lasalle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Forum Bayrampaşa’dan sonra Bakırköy E 5’teki Forum Marmara’daki mağazanın da kesinleştiğini söylüyor. Bugün-yarın da Levent Sapphire ile imza atılması bekleniyor.


YÜZDE 21 BÜYÜDÜ

H&M’den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, haziran satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığı belirtilmişti. Cirosu nisanda yüzde 6, mayısta yüzde 4 düşen H&M, bu düşüşten sonra yaz aylarında yeniden büyüme trendine girdi.

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