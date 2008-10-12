Hleb: Theo’nun devamlılığa ihtiyacı var



Eski Arsenalli Alexhander Hleb, genç oyuncunun yükselişinin kendisinin Barcelona’ya gitmesiyle ilişkili olduğunu belirtti.



Hleb Arsenal’deki 3 yılını tamamlamasının ardından bu yaz İspanyol devi Barcelona’ya transfer olmuştu.



Daha önceleri Walcott forma şansı bulmakta zorlanırken, bu sezon şimdiye kadar 9 maça çıkmayı başardı.



Genç oyuncunun kulüp seviyesindeki başarısı onu Capello tarafından milli takımda oynatılmasını da sağladı.



The People dergisine konuşan Hleb, Walcott hakkında şunları söyledi:



“Theo’nun İngiltere’deki başarısı hiç de sürpriz değil. Onun devamlığa ihtiyacı vardı ve bir kere bu fırsatı yakaladı mı Capello ondan çok daha fazla yararlanabilecek”



“Ben Arsenal’deyken onun kariyerinin henüz başında ve çok ciddi potansiyel taşıyan bir oyuncu olduğunu görebilirdiniz. Ancak onun gelişimi biraz karmaşık oldu çünkü takımda bir çok kaliteli oyuncu vardı ve şans bulmakta zorlanıyordu”



“Aynı anda sahaya en fazla beş ya da altı hücum yönlü oyuncu ile çıkabilirsiniz. Ancak şimdi Wenger ona daha fazla şans tanıyor bunun sonucu olarak o da futbolunu geliştiriyor”



Hleb’İn ülkesi Belarus Çarşamba günü İngiltere’y Dünya Kupası elemeleri karşılaşması için ağırlayacak. Ancak sakatlığı bulunan Hleb bu maçta forma giyemeyecek.



“Evimizde oynamak bize ufak da olsa bir avantaj sağlayacak ancak bu belirleyici bir avantaj değil”



“İngiltere bu maçın açık favorisi ancak Belarus da özel taktikler üzerinde çalışıyor. Bu bizi bir sürprize götürebilir”



“İngiltere’nin harika bir kadrosu var kimsenin bu konuda şüphesi olamaz. Önemli maçlardaki hatalarından dolayı Euro2008’e katılamadılar ancak halen daha dünyanın en iyi takımlarından biriler”