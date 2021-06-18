HKP'den Veyis Ateş hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği belirtilen ve dün istifa ettiği açıklanan eski Haber Türk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Veyis Ateş hakkında, 'tehdit', 'şantaj', 'şuç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

“Medya tarihinin en büyük skandalı”

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli Veyis Ateş’in, yine Kamuoyunda 'Klik' ve 'Lobi'ler olarak dile getirilen, 'Devlet İçinde Oluşturulduğu' iddia edilen mafyatik yapılanmalar adına ARACILIK yaptığı, Hakkında arama kararı, ülke dışına çıkış yasağı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a, kendisine ödeyeceği 10 milyon Euro karşılığında hakkındaki bütün suçlamaları kaldırılarak Türkiye’ye gelebileceğini, temsil ettiği Klik ve Lobiler adına taahhüt ettiği, “Medya Tarihinin En Büyük Skandalı” olarak adlandırılan bu kirli ilişkiler ağının bir figürü şüpheli Veyis Ateş’in Tehdit, Şantaj boyutuna varan suçlara bulaştığı, iddia edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Soruşturulması ve dava açılması gerekmektedir”

Dilekçede, Konuyla ilgili Haber Türk Yazarları Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz’ın yazılarına yer verildi. Dilekçe’nin devamında, “Müvekkil parti, tarihsel görev ve sorumluluğunu yerine getirmek için işbu suç duyurusunu yapmaktadır. Eğer Adalete, Anayasaya, Yasalara, Eşitliğe, Hakkaniyete olan duygunun Toplumda daha da fazla aşınmasına neden olunmayacaksa, bu suçun soruşturulması ve şüpheli Veyis Ateş’e 106-2/d, 107-1 ve 220 (1) (2)’ye göre ceza davası açılması gerekmektedir” denildi.

HKP avukatları dilekçede, Veyis Ateş hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını Gazeteci Fatih Altaylı ve Gazeteci Sevilay Yılman’ın tanık olarak dinlenilmesini talep etti.