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Dünya

HİZMETÇİYE 4 MİLYON DOLAR MİRAS SİNGAPUR (A.A)

21 Temmuz 2010 15:44

-HİZMETÇİYE 4 MİLYON DOLAR MİRAS SİNGAPUR (A.A) - 21.07.2010 - Singapur'da, geçen yıl 66 yaşında hayatını kaybeden Quek Kai Miew adlı Singapurlu zengin bir doktorun, kendisine 20 yıl özenle hizmet eden Filipinli hizmetçisine servetinden 4 milyon dolardan fazla miras bıraktığı bildirildi. Christine takma adlı 47 yaşındaki hizmetçi, "paralı ya da parasız Singapur'daki en mutlu hizmetçiyim" şeklinde konuştu. Christine'nin, yatırımlar ve kent merkezinde lüks bir daireyi de içeren 4 milyon dolardan fazla servetin sahibi olduğu belirtildi.

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