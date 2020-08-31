Hizmet sektöründe fiyatlar yıllık 13.65 arttı, konaklama hizmetlerinde fiyatlar bir ayda yüzde 35 yükseldi

Hizmet üretici fiyatları Temmuz'da aylık bazda yüzde 4.76, yıllık bazda da yüzde 13.65 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hizmet fiyatları yılın ilk yedi ayında yüzde 15.19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.07 yükseldi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, ekonomide üretilen hizmetlerin üretici fiyatlarını zamanlar arasında karşılaştırarak, görülen değişimleri ölçmek için hesaplanıyor.

Gayrimenkul hizmetleri düştü

Buna göre yıllık bazda; ulaştırma ve depolama hizmetlerinin üretici fiyatlarında yüzde 18.97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14.21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6.64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10.91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 15.26 artış gerçekleşti.

Öte yandan gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15.42 azalış gerçekleşirken, telekomünikasyon hizmetlerinde fiyat endeksi yüzde 2.55 azaldı. Yıllık bazda depolama ve destek hizmetleri, taşımacılıkta yüzde 26.78, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 26.03, posta ve kurye hizmetlerinde yüzde 24.32 yükseldi.

Aylık bazda en çok konaklama hizmetleri yükseldi

Aylık bazda ise; bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2.15, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11.76, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0.49, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13.41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0.38, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10.46 artış gerçekleşti.

Hizmet üretici fiyatları aylık bazda programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 16.53, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 5.70, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 2.70 düştü. Buna karşılık alt sektörler arasında konaklama hizmetlerinde endeks yüzde 35.44, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerinde 24.39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13.41 yükseldi.