Hızlı trenin ilk konuğu Başbakan olacak

TCDD'nin 13 Martta işletmeye açmayı planladığı Ankara-Eskişehir hızlı treni, günde karşılıklı 8 sefer yapacak.





Ankara-Eskişehir arasında saat başında hareket etmesi öngörülen hızlı trenlerin sefer saatlerinin belirlenmesi için çalışma yapılıyor.



''Kombine Taşımacılık'' yöntemiyle Ankara'dan, Bursa, Kütahya, İstanbul ve İzmir'e daha kısa sürede ulaşımı hedefleyen TCDD Genel Müdürlüğü, Eskişehir Garı'ndan Bursa'ya otobüs seferleri yapılmasını planlıyor. TCDD Genel Müdürlüğü, Ankara-Eskişehir hızlı tren, yolcularını konvansiyonel tren seferleriyle de Kütahya, İstanbul ve İzmir'e daha kısa sürelerle taşımayı da öngörüyor.



İlk konuk Başbakan



Türkiye'nin ilk hızlı treninin Ankara-Eskişehir arasında sefere başlaması dolayısıyla, 13 Martta, Ankara Garı önünde ya da bir spor salonunda tören düzenlenmesi öngörülüyor. Çok sayıda davetlinin katılması planlanan törenin ardından gerçekleştirilecek ilk seferle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda bakan, bürokrat ve gazeteci Eskişehir'e 1 saat 20 dakikada ulaştırılacak.



Hızlı trenin Eskişehir'e ulaşmasının ardından, Başbakan Erdoğan ve diğer davetlilerin katılacağı bir tören de Eskişehir Garı'nda düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Başbakan Erdoğan, Eskişehir mitinginde halka seslenecek.



Makinist ve hosteslere özel kıyafet



Ankara-Eskişehir arasında günde karşılıklı 8 sefer yapacak hızlı trenin her bir setinde 2 makinist ile 3 kadın hostes görev yapacak. Hızlı tren personeli kıyafetinin konvansiyonel hatlarda görev yapan personelin kıyafetinden farklı olmasını amaçlayan TCDD Genel Müdürülüğü, kıyafetlerin tasarımını giyim firması ''Sarar''a yaptırdı. Makinistler için ''pilot kıyafetleri'' tarzında, hostesler için ise yakasında gümüş rengi işlemelerinin bulunduğu gömlek, yelek, ceket ve pantolondan oluşan takım hazırlandı.



Yüksek hızlı tren



TCDD Genel Müdürlüğünün, Ankara-Eskişehir hızlı treninin ismini belirlemek için yaptığı ankette en fazla oyu ''Yıldırım'', ''Turkuaz'', ''Kardelen'', ''Türk Hızlı Treni'', ''Türk Yıldızı'', ''Çelik Kanat'' ve ''Yüksek Hızlı Tren (YHT)'' almıştı. Ulaştırma Bakanlığının ''Turkuaz'' ile ''Yüksek Hızlı Tren (YHT)'' isimlerine sıcak baktığı belirtiliyor.



Hızlı trenin isminin belirlenmesinin ardından, haftaya bilboardların yanı sıra afiş ve broşürlerle hızlı trenin tanıtımına başlanması planlanıyor.



419 yolcu



Saatte 250 kilometre hıza çıkabilecek hızlı tren, Ankara-Eskişehir arasında 419 yolcu kapasiteli set ile hizmet verecek. 55 business, 354 birinci sınıf koltuk, 2 bedensel engelli koltuğu, 8 kafeterya ile radyo ve kapalı devre TV sisteminin yer aldığı hızlı trenin business bölümde ayrıca laptop güç kaynağı bulunuyor.



Business bölümünde, 2 1 düzeninde deri kaplı koltuklar, 4 ayrı kanaldan en az 4 saat süreyle müzik yayını yapabilecek ses ve görsel yayın sistemi yer alırken, birinci sınıf yolcu bölümünde 2 2 düzeninde kumaş kaplı birinci sınıf koltuklar ve müzik sistemi olacak.



Koltuk arkalarında ve tavanda LCD ekranın bulunduğu setlerdeki tekerlekli sandalye bölümü ve özel dizayn edilmiş tuvaletler engelli vatandaşların ihtiyacını karşılayacak.



Hızlı tren, Ankara-Eskişehir arasında tamamı elektrikli, sinyalli ve çift hatlı hızlı demir yolu üzerinde çalışacak.

