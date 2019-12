Hızlı Tren'de yer kalmadı

Ankara-Eskişehir arasında hizmete konulan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 19 Mart'a kadar olan seferlerinin tüm biletleri satıldı



TCDD Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, YHT'nin biletleri gişelerin yanı sıra internet üzerinden de satışa sunuldu.



Tarifeli ilk seferine yarın başlayacak olan hızlı trenin, satışa sunulan 5 günlük biletlerinin tamamının satıldığını ifade eden yetkililer, talep yoğunluğuna göre sefer sayısının artırılmasının planlandığını kaydetti.



YHT, Ankara'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 17.00'de, Eskişehir'den ise saat 07.00, 11.35, 14.45 ve 21.35'te hareket edecek.



Şu anda 5 TL'den satışa sunulan biletler, 1 Nisan'dan itibaren "birinci sınıf" için 30 TL ve "ekonomi sınıfı" için de 20 TL'den satılacak. "İndirimli bilet"ler ise 16 TL'den satışa sunulacak.



Kütahyalılar da yararlanacak



Eskişehir-Ankara arası hizmete giren Yüksek Hızlı Tren'den daha fazla kişinin yararlanmasının sağlanması amacıyla ray otobüslerle Kütahya'dan Eskişehir'e kombine taşımacılık yapılacak.



Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2004 yılından bu yana yapılan çalışmalarla Ankara-İstanbul arası hızlı tren güzergahının Ankara-Eskişehir etabının tamamlandığı bildirildi.



Bu hatta Yüksek Hızlı Tren seferlerine başlandığı ve saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen demir yolu araçlarıyla Ankara-Eskişehir arasının 87 dakikada kat edileceği belirtilen açıklamada, "Yüksek Hızlı Tren her seferde 6'şar vagondan oluşan setleri, 419 koltuk kapasiteli, klimalı, tren izleme, anons, müzik ve görsel yayın sistemli özellikleriyle birinci sınıf kalitedir" denildi.



Açıklamada, Kütahya'da yaşayanların Yüksek Hızlı Trenden yararlanmasının sağlanması amacıyla yarından itibaren Kütahya-Eskişehir-Kütahya arasında her gün ray otobüs seferleri düzenleneceği duyuruldu.



Özellikle orta mesafeli yolcu taşımacılığında etkin, modern, çağdaş ve emniyetli ulaşım aracı olan ray otobüslerle 2 vagonda toplam 134 kişi taşınabileceğine işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Ray otobüslerin toplam azami hızı saatte 140 kilometredir. Her vagonda engelli yolcular için bir adet yer mevcut olup kumaş kaplı koltuklar, akustik ve termal konfor, görüntülü ve sesli yolcu bilgilendirme sistemlerinin yanı sıra diz üstü bilgisayar için güç kaynağı mevcuttur. Bu setlerle Kütahya-Eskişehir arası 79 dakikada alınacaktır. Kütahya-Eskişehir arası her gün karşılıklı iki sefer yapacak setlerin kullanımıyla Kütahya-Ankara arası 3 saatte kat edilecektir."



Açıklamada, Kütahya'dan her gün 10.05 ve 20.00'de hareket edecek ray otobüslerin, 11.22 ve 21.17 saatlerinde Eskişehir'e ulaşacağı, saat 13.03 ve 23.03'te bu kentten kalkacak Yüksek Hızlı Trene bağlantı yapılacağı kaydedildi.



Ankara'dan 07.00 ve 15.00 saatlerinde sefere başlayacak Yüksek Hızlı Trenin saat 08.27 ve 16.27'de Eskişehir'de olacağı bildirilen açıklamada, bu kentten 08.40 ve 16.45'te hareket edecek ray otobüslerin 09.57 ve 18.02'de Kütahya'ya ulaşacağı ifade edildi.