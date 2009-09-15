Hızlı trende doğdu, ömür boyu biletin sahibi oldu

Paris-Brüksel hızlı treni Thalys’te doğan bebeğe ömür boyu bedava bilet hediye edildi.



Thalys’ten yapılan açıklamada, 1996 yılında hizmete giren hızlı trende, dün Brüksel yakınlarında saatte yaklaşık 300 kilometre hızda gerçekleşen ilk doğumda 2 doktor ve 2 hemşireden oluşan trendeki acil sağlık ekibinin de görev aldığı belirtildi.



2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte yolculuk eden Alman anne, başarılı doğumun ardından trenin birkaç dakika içinde Brüksel’e ulaşmasıyla hastaneye kaldırıldı.



Thalys tarafından ömür boyu bedava bilet hediye edilen kız bebek, yolculukla başladığı hayatında Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya arasında istediği kadar seyahat edebilecek.