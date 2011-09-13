Hızlı trende ‘bayan yanı’ kriteri

T24



‘Yer var ama bayansanız’

Belli sayıda koltuk ayrıldı



‘Erkekler için de geçerli’

1 saat 25 dakika sürüyor

Kara ulaşımının geleceği olarak gösterilen, Türkiye’nin ilk hızlı treni olan Ankara-Eskişehir hattında uygulanan “bayan yanı” yasağı, bir grup arkadaşın geçtiğimiz cumartesi günü Eskişehir’den Ankara’ya yolculuk etmek istemesiyle ortaya çıktı. Milliyet'te Mithat Yurdakul imzalı habere göre, otobüs garındaki karmaşa ve trafiğe girmeden, hızlı trenle 1 saat 25 dakikada Ankara’ya gitmek isteyen gençler TCDD’nin müşteri hattı numarasını aradı. Ancak 4 arkadaş, erkek oldukları için bilet almakta zorlandı. Telefona çıkan operatör, trendeki oturma düzenine baktıktan sonra 4 arkadaşın trene binemeyeceğine karar verdi.Gençlerden birisi yaşadıklarını şöyle anlattı:“Bize verilen yanıtta, bir arada oturacağımız kadar boş koltuk bulunmadığı söylendi. Operatör, sadece tek oturan bayanların yan koltuklarında yer olduğunu, buraların da yine bayanlar için ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine başka tren de olmayınca Ankara’ya otobüsle gitmek zorunda kaldık.”Hızlı trenler ile ilgili uygulamanın Ankara Garı’nda da sürdüğü görüldü. Uzun süre sıra bekledikten sonra hızlı tren bileti almak için gişeye yanaşan erkek yolcular, ancak “bayan yanı” olmayan yerlere yerleştirildi. Yolcuların konuyu ilettiği danışma görevlileri ise her hızlı trende, tek başına yolculuk edebilmeleri için bayanlara kontenjan ayrıldığını, bu tek bayanların yanına erkeklerin oturtulmadığını anlattı. Görevliler, tek başına yolculuk etmek isteyen bayanların “yanımıza erkek oturunca rahat edemiyoruz” şikayetinde bulunduğunu, bunun üzerine belli sayıda koltuğun bayanlara ayrıldığını savundu.TCDD yetkilileri ise, uygulama ile ilgili resmi talimat bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, “Talimatı Genel Müdür vermedi. Bayanların yeri ayrı. Diyelim ki bir beyin yanında boşluk var, bilet almak isteyen bayana sorulur, isterse o yer verilir. Aynı şey erkekler için de geçerli. Ama bir yer için mutlaka satış yapılır” dedi.Tren hattını 2009’da açan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir`i kalkındıracaklarını, en modern şehirlerden biri haline getireceklerini söylemişti. Türkiye’nin ilk hızlı treni olan Eskişehir-Ankara hızlı treni, iki kent arasını 1 saat 25 dakikada alıyor. Tren, 6 setten oluşan vagonlar, business ve ekonomi vagonları olarak ayrı ayrı dizayn edildi. Tek seferde 419 yolcu taşıyabilen trenin business bölümündeki tüm koltukların arka bölümlerine LCD ekranlar konuldu.