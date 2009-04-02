Hızlı tren zamlandı

13 Mart’ta hizmete giren ve tanıtım amacıyla yapılan 5 TL’lik indirim seferleri bugün sona erdi. Yarından itibaren Ankara - Eskişehir arası hızlı trenin ücretleri business 30 TL, ekonomi sınıfı 20 TL olarak belirlendi.



TCDD’den yapılan açıklamada, 2 Nisan’dan itibaren yeni bir uygulamanın hayata geçirilerek hızlı tren artı konvansiyonel tren bağlantılı olarak Ankara-İstanbul-Ankara taşımalarının cazip hale getirileceği belirtilerek, “Bu kapsamda Eskişehir-Haydarpaşa arasına. Ankara-Eskişehir arasında çalışan hızlı trenlerle bağlantılı olarak Eskişehir ve Sakarya Ekspres trenleri sefere konuldu. Ayrıca, Başkent ve Cumhuriyet Ekspres trenlerini hızlı trenle bağlantılı olarak Eskişehir-Haydarpaşa arasında çalıştırılmaya başlandı. Ankara-İstanbul arası hızlı tren artı konvensiyonel trenle 16 TL’den başlayan taşıma ücretleriyle yeni bir uygulama başlatılıyor” denildi.



5 liraya 57 bin yolcu taşındı



Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Ankara arasında karşılıklı olarak sefer yapan hızlı trenin yoğun ilgi ile karşılandığı, 13 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 57 bin yolcunun taşındığı kaydedilen açıklamada, hızlı trenin kamuoyuna tanıtım amacıyla yapılan indirimli seferlerin bugün itibariyle sona erdiği vurgulandı. Yarından itibaren Ankara-Eskişehir, Eskişehir- Ankara arası hızlı tren ücretlerinin business classta 30 TL, ekonomi sınıfında 20 TL olduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ayrıca, öğrenci, öğretmen, asker, engelli, 60 yaş üzeri, gidiş-dönüş ve 12 kişi üzeri gruplarda yüzde 20 indirimli 16 TL, 7-12 yaş arası çocuklarda 10 TL olarak belirlendi. Aktarmalı kombine biletleri ise Ankara-İstanbul-Ankara arasında business classta 40 TL, ekonomi sınıfında 32 TL, indirimli biletler ise 26 TL olacak. “

