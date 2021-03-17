Hızlı tren projesinin temeli atılalı tam 9 yıl oldu; “Ortada ne tren ne demiryolu var, boş vaat”

Bursa Hızlı Tren Projesi, temelinin atıldığı 2012'den buyana tam 9 yıl geçti. Hızlı Tren Projesi hakkında açıklamalarda bulunan CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, “Henüz ortada ne tren var ne demiryolu. AKP hükümetleri Bursa’ya ve Bursalılara boş vaatlerle zaman kaybı yaşatıyor” dedi.

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, Bursa’nın AKP döneminde ikinci plana itildiğini aktaran Karaca, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa, AKP hükümeti tarafından göz göre göre ikinci plana itildi”

“Üvey evlat muamelesine tabi tuttuğu Bursa’yı oyalayan AKP hükûmeti, Ankara-Sivas hattını tamamladı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın performansı üzerinde testlere 25 Ocak’ta başlandı. Ülkemizin her şehrinde olsun hızlı tren. Yozgat’a, Sivas’a elbette ki sözümüz yok. Güle güle yolculuk yapsınlar. Ama Bursa’nın AKP hükümeti tarafından göz göre göre ikinci plana itildiği, merkezi yatırımlardan Bursa’nın hak ettiği yatırımları AKP döneminde hiç alamadığı, sağlıktan-ulaşıma Bursa’nın her alanda döküldüğü gerçeğini de hemşerilerimizin bilgisine sunuyoruz.

“Binali Yıldırım, 2017'de tamamlanacak diye söz vermişti”

Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın Hızlı Tren hattının 2017 yılında tamamlanacağı sözünü verdiğini hatırlatan Karaca şunları söyledi:

“Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanıydı. Geldi Bursada temel attı, 2012 yılında… O törende konuşuyor Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı olarak… Diyor ki; ‘Hani inşaatlarda tabelalar olur; İnşaat dolayısıyla verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz diye. Biz de artık tabelalara yazacağız; memleket için yaptığımız yollardan, çalışmalardan dolayı muhalefete verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz’ diye… Çok iddialı bir söz değil mi? Yol yapıyorlarmış da muhalefete verdikleri rahatsızlıktan ötürü de özür diliyorlarmış. Geçiş garantili köprüler, araç garantili tüneller, hasta garantili hastanelerle yıllardır milletin parasını çarçur eden AKP iktidarının iş bilmezliği, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli demiryoluyla bir kere daha ortaya çıktı halbuki…

Binali Yıldırım’a göre, 2017’de tamamlanacaktı, muhalefet de pek rahatsız olacaktı bu büyük başarıdan… Bitti mi, Bursa’ya hızlı tren geldi mi, Bursalıların tren hasreti sona erdi mi? Hayır! 2018’de bitecek dediler, bitti mi, hayır!

“Erdoğan'ın seçim beyannamesinde 2020'de bitecek denildi”

Projenin bitirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim beyannamesinde yer aldığına dikkat çeken Karaca, “2018’de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesinde zikredilerek 2020’de tamamlanacağı vaat edildi. Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde verdiği sözü tuttu mu? Hayır!” ifadelerini kullandı.

“2-3 ayda bir müjdeler uçuruyorlar”

“Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2020’de tamamlanacağını seçim beyannamesine yazarak bir anlamda siyaseten söz verdiği Bursa-Bilecik hızlı tren projesi maalesef halâ sürünüyor” diyen Karaca, “Şimdi ise 2020’de olmadı, 2023’te tamamlanacak diyorlar… Masallardaki yalancı çoban bile bu kadar komik duruma düşmedi. Tren bitecek, tren gelecek, Bursa-Ankara yolculuğu 2 saate inecek. Sürekli konuşuyorlar, 2-3 ayda bir müjdeler uçuruyorlar… Gazeteler manşet yapıyor. Masal tabii… Hiçbir şey olduğu yok” şeklinde konuştu.