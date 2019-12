-Hızlı tren, Meclise ziyaretçi getirdi TBMM (A.A) -08.11.2011 - İlk etapta Ankara'dan Eskişehir ve Konya'ya başlatılan hızlı tren seferleri, her iki ilin milletvekillerinin ziyaretçi sayısını artırdı. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Konya'dan Ankara'ya gelen misafirlerinin büyük bölümünün, hızlı trenle yolculuğu tercih ettiklerini söyledi. Baloğlu, Eskişehir'den sabah 07.00 treni ile Ankara'ya gelen bir kişinin, burada gün boyunca işlerini tamamladıktan sonra akşam treni ile rahatlıkla dönebildiğini ifade etti. Hızlı trenin kendileri için de büyük kolaylık sağladığını, seçmenleri ile daha fazla yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını belirten Baloğlu, bu durumdan hem kendilerinin, hem de seçmenlerin memnun olduğunu söyledi. Baloğlu, hızlı tren seferleri ile birlikte ulaşımın hızlı ve rahat olması nedeniyle ziyaretçi sayılarının arttığını anlattı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can da hızlı trenin, seçmenleriyle daha yakın olmalarına imkan sağladığını ifade ederek, ''Milletvekili olmamda bile hızlı tren benim için büyük bir avantaj sağladı'' dedi. Hızlı tren sayesinde ziyaretçi sayılarının arttığını belirten Can, aynı zamanda kendisinin de daha sık ve kolay bir şekilde Eskişehir'e gidebildiğini söyledi. Can, hızlı trenin Eskişehir'i özellikle eğitim ve ekonomi alanında önemli imkanlara kavuşturduğunu, ulaşım kolaylığının faydalarının ilerleyen süreçte daha fazla görüleceğini dile getirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, hızlı tren fikrinin eski bir proje olduğunu, 2002 yılından önce düşünülmeye başlandığını söyledi. Kurt, hızlı tren projesinin asıl temelinin AK Parti hükümetinden önce atıldığını anlattı. Hızlı tren seferlerinin başlamasının ardından ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirten Kurt, ''Zaten kapımız her zaman açık. Ziyaretçi yoğunluğunun artması bizi sevindiriyor. Vatandaşla daha rahat görüşme imkanı sağladı'' dedi. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, Konyalıların, önemli bir yatırım olan hızlı tren seferlerinin başlamasından memnun olduklarını, özellikle Ankara'ya kolay ulaşımın hemşehrilerine bir çok konuda rahatlık sağladığını söyledi. Kalaycı, Konyalıların, Konya-Antalya arasında da böyle bir çalışma yapılmasını istediklerini, bunun turizm açısından da faydalı olacağını dile getirdi.