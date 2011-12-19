Hızlı tren kazası hukuken yaptırımsız kalacak

T24 -

Yargıtay bozdu

Dava, 7 Şubat 2012 tarihli duruşmada zamanaşımından düşecek, TCDD tarihinin en büyük felaketi hukuken yaptırımsız kalacak.Sakarya Pamukova’da 7 yıl önce meydana gelen ve 41 kişinin ölümü, 80 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan hızlandırılmış tren faciasıyla ilgili dava zamanı aştı. Yargıtay’ın son olarak 12 ayrı gerekçeyle bozduğu davanın duruşması, zamanaşımı süresinin dolduğu tarihten 2 hafta sonraya bırakıldı. Faciada fatura iki makiniste kesilmiş, Yargıtay mahkumiyetleri esas ve usülden iki kez bozmuştu. Dava 7 Şubat 2012 tarihli duruşmada zamanaşımından düşecek, TCDD tarihinin en büyük felaketi hukuken yaptırımsız kalacak.22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen faciayla ilgili dava, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Mahkeme 1 Şubat 2008’de 1. makinist Fikret Karabulut’u 2 yıl 6 ay hapis, bin 100 lira para cezasına, 2. makinist Recep Sönmez’i 1 yıl 3 ay hapis ve bin 733 lira para cezasına çarptırdı, tren şefi Köksal Coşkun beraat etti. Yargıtay 2. Ceza Dairesi, dosyadaki tebligat eksikliklerini gerekçe gösterip kararı bozdu. Yerel mahkeme usul eksikliklerini giderip aynı kararları verdi. Karar 2010 Eylül ayında Yargıtay tarafından 12 ayrı gerekçeyle ikinci kez bozuldu. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşma, 2 Aralık günü görüldü. Müdahil TCDD ve sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, 5 müştekinin talimat ifadelerinin gelmediğini belirtti. TCDD avukatlarından Emin Baltacı da mazeret bildirip duruşmaya gelmedi. Mahkeme hem bu mazereti kabul etti, hem de ifadeleri alınamayan müştekilerin emniyetten sorulmasına karar verdi. Duruşma 7 Şubat 2012’ye atıldı. Bu tarih, davanın 7.5 yıllık zaman aşımının bitiminden 2 hafta sonraya denk geliyor. İlginç olan, bu konuda taraflardan hiçbirinin zamanaşımıyla ilgili duruşmalarda görüş bildirmemesi oldu. Sanık avukatları, 7 Şubat’taki celsede davanın zamanaşımından düşmesi talebinde bulunacaklarını bildirdi.