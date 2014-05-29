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Hızlı tren inşaatı çöktü, 3 işçi ağır yaralı

Sakarya'daki hızlı tren çalışmaları sırasında istasyon binası çöktü. İstasyon binasında çalışan bazı işçilerin göçük altında kaldığı ifade ediliyor

29 Mayıs 2014 21:00

Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren İstasyonu kısmen çöktü, bazı işçiler beton yığını altında kaldı. Enkaz altından yaralı olarak çıkartılan 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Doktorlar 3 işçinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yapılan istasyon binası kısmen çöktü.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bahattin Tıknaz'ın haberine göre, enkaz altında kalarak yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlçe merkezinde yapımı süren istasyon inşaatında beton dökme işlemi sırasında meydana gelen göçükte yaralanarak hastaneye kaldırılan işçilerin Yunus Akgün, Mustafa Yaşar, Adem Budak, Ali İnci ve Osman Yaşar olduğu belirtildi.  Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiyesi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, enkazda başka işçiler olması ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, "Kaza, beton atılması sırasında kalıpların çökmesi neticesinde meydana geldi. Betonun üstünde çalışan işçiler kalıpla beraber aşağıya düşüyor. Hayati tehlikesi olan yok. Kalıpların altında kimsenin olmadığı biliniyor ancak çalışmalar yine de her ihtimale karşı devam ediyor. Kazayla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

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Bomba ihbarı

 

Bu arada Ankara'nın Polatlı ilçesinde telefonla yapılan Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) bomba bulunduğu ihbarı, Eskişehir’de polisi harekete geçirdi. Bomba uzmanları trende arama yaptı. Aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

Polatlı’daki tren garı gişesini arayan kimliği belirsiz bir kişi YHT’de bomba olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine TCDD yetkilileri durumu polise bildirdi. Eskişehir Garı’nda da Ankara’ya gidecek olan YHT içindeki yolcular boşaltıldı. YHT’nin yakınına polisler güvenlik şeridi çekti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile bomba uzmanları incelemelerde bulundu. Bomba uzmanları YHT’nin içerisini didik didik aradı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Yetkililer, ihbarı Polatlı ilçesinde YHT’ye yetişmek isteyen bir yolcunun da yapmış olabileceğini  belirtti.

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