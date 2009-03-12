Hızlı tren ilk seferine yarın çıkıyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuk olacağı ilk seferini yarın gerçekleştirecek.



Ankara-Eskişehir arasında hizmet verecek YHT'nin resmi açılışı için Ankara Garı'nda tören düzenlenecek.



Daha sonra ilk seferinde Başbakan Erdoğan'ın konuk olacağı YHT, çok sayıda bakan, bürokrat ve gazeteciyi Eskişehir'e 1 saat 20 dakikadaulaştıracak.



YHT'nin Eskişehir'e varmasının ardından Başbakan Erdoğan ve diğer davetlilerin katılacağı bir tören de Eskişehir Garı'nda yapılacak.



Buradaki törenin ardından Erdoğan, partisinin Eskişehir mitinginde vatandaşlara seslenecek.



YHT, 14 Mart cumartesi gününden itibaren Ankara-Eskişehir arasında tarifeli seferlerine başlayacak.



Ankara – Sivas hattının temeli atılacak



Başbakan Erdoğan'ın katılacağı Eskişehir Garı'ndaki törenle eş zamanlı olarak Yozgat'ta Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in konuk olacağı bir tören düzenlenecek.



Erdoğan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi'nin birinci etabı "Ankara-Yozgat" hızlı tren hattının temelinin atılacağı Yozgat'taki törene telekonferans yöntemiyle katılacak ve "Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi"nin temelini atacak.



Dünyadaki hızlı tren uygulamalarında olduğu gibi tanıtım ve alışkanlık yaratılması için bilet ücretlerinde kademeli geçiş yapılacak. Buna göre bilet ücretleri 14 Mart-1 Nisan arasında 5 TL olacak. 2 Nisandan itibaren yüzde 50 indirimli satışa sunulacak bilet ücretleri, birinci sınıfta 30 TL, ekonomi sınıfında 20 TL, öğrenciler ve konvansiyonel trenlerde indirime hak kazanan gruplara ise 16 TL olarak belirlendi.



Diğer taraftan YHT'nin abonman bilet uygulaması da olacak. YHT'de ve diğer parkurlardaki tüm trenlerde geçerli olmak üzere devamlı seyahat edenlere aylık sınırsız seyahat imkanı veren ve ekonomi sınıfında geçerli isme yazılı aylık abonman ücretleri ise tam 300 TL, öğrenci 200 TL olarak uygulanacak.



YHT, Ankara'dan 07.00, 11.00, 15.00, 17.00'de, Eskişehir'den 07.00, 11.35, 14.45 ve 21.35'de hareket edecek.

