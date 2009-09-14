Hızlı tren hızlı yol alıyor

Polatlı'daki temaslarının ardından Yüksek Hızlı Tren ile Bilecik'in Osmaneli beldesine gelen Erdoğan, işçilerin iftarında yaptığı konuşmada, Yüksek Hızlı Tren'in altyapısına ilişkin çalışmaların düşündüğünden daha hızlı ilerlediğini gördüğünü söyledi.1.900 metrelik viyadükle 850 metresi bitmiş olan 1.400 metrelik tünel çalışmasını yerinde inceleme fırsatı elde ettiğini belirten Erdoğan, Eskişehir-Köseköy arasındaki demiryolu projesini 2013 yılının sonuna yetiştirmiş olacaklarını kaydetti. Başbakan, Bozüyük-Sakarya arasını da ekim ayı sonunda açacaklarını bildirdi.

İşçilerin bayramını kutlayan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu ülke bizim. Lafla, 'Demir yollarıyla dört bir yanını ördük' olmuyor, icraatla olacak. Siz bu işin gerçekten mücadelesini, kavgasını veren arkadaşlarımızsınız. Türkiye, bu konularda çok geri kaldı. Bunları aşalım istiyoruz. Karayollarında kaza riski her geçen gün daha aza iniyor."

Başbakan Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren ile Polatlı'dan, Bilecik'e gelirken Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan harita üzerinde Eskişehir-İstanbul hattı konusunda bilgi aldı. Osmaneli'nde baret takan ve çizme giyen Erdoğan, yapımı süren viyadük ve 14 numaralı tünelde incelemelerde bulundu, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yıldırım, Erdoğan'a projeyi 2013'ten önce bitirmeye çalışacaklarını belirtti. İncelemeleri sırasında, basın mensuplarına tünelin uzunluğuna ilişkin bilgi veren Başbakan, proje çerçevesinde çok sayıda virajı ortadan kaldırmak suretiyle hem kaza riskini azaltacaklarını hem de süreden kazanacaklarını vurguladı. Erdoğan, tünel yapımı için oluşturulan şantiyede de çalışmalara ilişkin brifing aldı. Başbakan, daha sonra karayolu ile Kocaeli'ne hareket etti.