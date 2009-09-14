Hızlı tren hızlı yol alıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Eskişehir-İstanbul bölümünde çalışan işçilerle iftar yaptı.
Polatlı'daki temaslarının ardından Yüksek Hızlı Tren ile Bilecik'in
Osmaneli beldesine gelen Erdoğan, işçilerin iftarında yaptığı
konuşmada, Yüksek Hızlı Tren'in altyapısına ilişkin çalışmaların
düşündüğünden daha hızlı ilerlediğini gördüğünü söyledi.
1.900 metrelik viyadükle 850 metresi bitmiş olan 1.400 metrelik tünel
çalışmasını yerinde inceleme fırsatı elde ettiğini belirten Erdoğan,
Eskişehir-Köseköy arasındaki demiryolu projesini 2013 yılının sonuna
yetiştirmiş olacaklarını kaydetti. Başbakan, Bozüyük-Sakarya arasını da
ekim ayı sonunda açacaklarını bildirdi.
İşçilerin bayramını kutlayan, çalışmalarda
emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu ülke bizim.
Lafla, 'Demir yollarıyla dört bir yanını ördük' olmuyor, icraatla
olacak. Siz bu işin gerçekten mücadelesini, kavgasını veren
arkadaşlarımızsınız. Türkiye, bu konularda çok geri kaldı. Bunları
aşalım istiyoruz. Karayollarında kaza riski her geçen gün daha aza
iniyor."
Başbakan Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren ile
Polatlı'dan, Bilecik'e gelirken Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan
harita üzerinde Eskişehir-İstanbul hattı konusunda bilgi aldı.
Osmaneli'nde baret takan ve çizme giyen Erdoğan, yapımı süren viyadük
ve 14 numaralı tünelde incelemelerde bulundu, Devlet Demiryolları Genel
Müdürü Süleyman Karaman ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Bakan
Yıldırım, Erdoğan'a projeyi 2013'ten önce bitirmeye çalışacaklarını
belirtti. İncelemeleri sırasında, basın mensuplarına tünelin uzunluğuna
ilişkin bilgi veren Başbakan, proje çerçevesinde çok sayıda virajı
ortadan kaldırmak suretiyle hem kaza riskini azaltacaklarını hem de
süreden kazanacaklarını vurguladı. Erdoğan, tünel yapımı için
oluşturulan şantiyede de çalışmalara ilişkin brifing aldı. Başbakan,
daha sonra karayolu ile Kocaeli'ne hareket etti.