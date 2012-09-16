Hızlı Geçiş Sistemi yarın başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğünün ortaklaşa işletecekleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), yarın uygulanmaya başlıyor.

Ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde kuyrukların önlenmesi, vatandaşların hizmeti en kısa sürede ve ucuz şekilde alabilmesini sağlamak amacıyla OGS ve KGS’ye alternatif olarak çıkarılan HGS, cama içerden yapıştırılan etiket ve kart tipi olmak üzere iki tip etiket kullanılacak.

Etiketler, pilsiz, çalışma enerjisini radyo frekanslı okuyucudan geçerken alan, üzerine geçiş bilgisi yazılabilen, silinebilen, silikon korumalı, çıkarılmak istendiğinde kendi kendisini yok eden, yüksek güvenlik seviyesinde olacak ve klonlanamayacak. HGS gişelerinden ilk etiket veya kart alımlarında hesaba en az yatırılması gereken ücretler 1’inci sınıf araçlar için 30 lira, 2’nci sınıf araçlar için 37 lira, 3’üncü sınıf araçlar için 53 lira, 4’üncü sınıf araçlar için 67.50 lira, 5’inci sınıf araçlar için de 81.50 lira olarak belirlendi.



Daha ucuz ve hızlı



Kart bakiyesinin geçiş ücretini karşılamadığı durumlarda HGS abonelerine, geçişten sonra 7 gün içerisinde hesaplarına para yatırmaları durumunda cezai işlem uygulanmayacak. Ayrıca HGS abonesi olmadığı halde HGS gişelerinden geçiş yapan sürücüler de 7 gün içerisinde abone oldukları takdirde herhangi bir ceza verilmeyecek. HGS etiketleri, PTT şubeleri ile otoyol ve köprü girişlerine kurulan PTT gişelerinin yanı sıra yollar üzerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarından alınabilecek. Yine PTT şubeleri başta olmak üzere kart satışı yapılan tüm noktalardan yükleme yapılabilecek.



OGS-KGS-HGS



· OGS, otoyol ve köprülerden yüzde 20 indirimli geçiş imkanı sağlıyor.

· Ücretin kredi kartı hesabıyla ilişkisi olması dezavantajı.

· KGS kartı kullanıcılarının gişelerde durması gerekiyor.

· OGS ve HGS’ye göre yüzde 20 pahalı ancak kartı almak 1-5 liraya mal oluyor.

· HGS hızlı ve yüzde 20 indirimli geçiş imkanı sağlıyor.

· OGS’ye göre almak daha kolay ve ucuz. 5 lira veya 15 liraya alınabiliyor.