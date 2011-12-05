-Hızlı büyüyen şirketlere ödül İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Arap ülkeleri, Pakistan ve Türkiye'nin, 2008-2010 satış gelirleri artış hızına göre en hızlı büyüyen şirketleri Allworld Arabia 500+Turkey ödül töreniyle açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2. Küresel Girişimcilik Zirvesi kapsamında düzenlenen ''Allworld Arabia 500'' ödül töreninde yaptığı konuşmada, zor bir coğrafyada bulunduklarını belirterek, ''Bölgemizin en önemli girişimci gücü olarak sizleri çok iyi anlıyoruz. Çünkü bu coğrafyada girişimci olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizler de birçoğunuzun, sizlerin geçtiği yollardan geçtik. Siyasi çatışmalar, darbeler, dış müdahaleler bizim de canımızı çok yaktı. Ama biz başardık. Ekonomimizi ve toplumumuzu belirli bir noktaya getirdik. Kalabalık bir girişimci orta sınıf yarattık. Eminim, sizler de başaracaksınız'' diye konuştu. Konuşmanın ardından, dereceye giren şirketlerin temsilcileri sahneye davet edilerek birlikte görüntü verdiler. Verilen bilgiye göre, Allworld Arabia 500+Turkey, Arap ülkeleri, Pakistan ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerini içine alıyor. 2011 ödülleri, şirketlerin 2008-2010 satış gelirleri artış hızına göre belirlendi. Türkiye'den listede yer alan şirketler arasında ilk üç sırayı Kahramanmaraş Çimento, Network Uluslararası Taşımacılık ve Çebi İnşaat aldı. Daha önce Amman'da düzenlenmesi planlanan ödül töreni, Küresel Girişimcilik Zirvesi nedeniyle İstanbul'a alındı. Ödüle hak kazanan şirketlerin toplam ciroları 80 ülkenin toplam milli gelirinden daha fazlasına karşılık geliyor. Bu hızlı büyüyen şirketler 100 bin kişiye istihdam sağlıyor ve satışlarının üçte birini uluslararası piyasaya yapıyor. Ayrıca bu şirketlerin yüzde 80'i gelecek 2 yıl içinde yeni bir şirket kurmayı planlıyor.