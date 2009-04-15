Referans Gazetesi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Hızlı Balık Ödülleri", sahiplerini buldu.



Ceylan Otel'deki ödül töreninde konuşan Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetimi Eyüp Can Sağlık, bu yıl, geçen yılın "hızlı balıklarının" kriz döneminde ne yaptıklarının, krizi nasıl yönettiklerinin cevabını bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, geçen yıl ödüle değer görülen 27 şirketin tamamının küçülmek bir yana ciddi anlamda büyüdüğünü gördüklerini söyledi.



Bu yıl Hızlı Balık Ödülleri'ne başvuruların arttığına işaret eden Sağlık, 300'e yakın başvuru aldıklarını, ödül sürecinde 102 adayın değerlendirildiğini anlattı.

TEB Genel Müdürü Varol Civil ise günümüzde, yaşanan değişimi anlayarak ondan katma değer üretenlerin kazandığını ifade ederek, "Bu kriz de gelip geçecek. Önemli olan, önümüzdeki dönemin kazananları kim olacak?" dedi.



Konuşmaların ardından 2008'in "hızlı balıklarına" ödülleri verildi.



Bu yıl büyük ödüle Pegasus Hava Yolları değer görülürken, bu yıl ilk kez verilen Hürriyet Harriet (Dev Kaplumbağa) ödülü ise Enka İnşaat'ın oldu.

Enka İnşaat Onursal Başkanı Şarık Tara, ödülü alırken yaptığı konuşmada, şirketlerin birbirini takdir etmediğini söyledi.



Gençleri sevmek gerektiğini ifade eden Tara, "Birbirinizi sevin, takdir edin. Şirket içinde gençleri motive edin. Hiç korkmayın, küçükler işleri daha iyi yaparlar. Tecrübe, tehlikeli bir şey. Yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Bugün bir kriz yaşıyoruz. Sizler usanmadan çalışın, mutlu olacaksınız" diye konuştu.



PricewaterhouseCoopers'in yaptığı ön değerlendirme sonrasında jürinin incelediği adaylar arasında başarı hikayeleri ve büyümeleriyle dikkati çeken firmaların ödüllendirildiği gecede, mobilya ve orman ürünleri kategorisinde Yıldız Entegre Ağaç Sanayi, metal-metal ürünleri kategorisinde Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi, makine kategorisinde Hidromek Hidrolik, bilgi ve iletişim teknolojileri kategorisinde Savronik Elektronik, kimya-petro kimya-plastik kategorisinde Polinas Plastik, teçhizat kategorisinde Subor Boru, yapı malzemeleri sanayi kategorisinde Aşkale Çimento, gıda sanayi kategorisinde Keskinoğlu Tavukçuluk, tarıma dayalı sanayi kategorisinde Matlı Yem, taşıt araçları ve yan sanayi kategorisinde Ford Otomotiv, tekstil-giyim kategorisinde

Ayaydın-Miroglio Grup ve ticaret kategorisinde Groseri ödüle değer bulundu.



TEB KOBİ TV Özel Ödülü ise Eras İnşaat'a verildi. (aa)