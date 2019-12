-HIZLA İYİLEŞİŞOR LOS ANGELES (A.A) - 10.02.2011 - ABD'nin Arizona eyaletinde Tucson kentinde 8 Ocakta düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulup ağır yaralanan Demokrat Parti Milletvekili Gabrielle Giffords'ın, yeniden konuşmaya başladığı bildirildi. Giffords'un sözcüsü C.J. Karamargi, AFP'ye yaptığı açıklamada, milletvekilinin yeniden konuşmaya başladığını ve ilk cümlesinin, kahvaltı için tost istemek olduğunu söyledi. Karamargi açıklamasında, Giffords'un her geçen gün biraz daha konuşma yeteneğine yeniden kavuştuğunu ve biraz daha hareket kazandığını belirtti. Sözcü, "Sanırım, ne kadar mutlu olduğumuzu açıklamamıza gerek yok, Giffords'un durumu her açıdan her gün biraz daha iyiye gidiyor" diye konuştu. Giffords'ı başından ağır yaralayan ve 25 Ocakta mahkemeye çıkarılan Jared Loughner (22), Tucson kentinin federal jürisi tarafından aralarında "Giffords'u öldürmeye teşebbüsün" de yer aldığı üç suç ve 6 kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu. Tucson kentinde 8 Ocak günü, halka açık etkinlik sırasında süpermarket manavı bölümünde düzenlenen silahlı saldırıda, Giffords başından ağır yaralanırken, aralarında Federal Yargıç John Roll, Giffords'ın yardımcılarından Gabe Zimmerman ve 9 yaşındaki Christina-Taylor Green'in de bulunduğu 6 kişi ölmüştü. Saldırıda, Giffords ile 14 kişi yaralanmıştı.