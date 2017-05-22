T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Hızını alamayan hükümet, İnsan Hakları Anıtı’nı da tutukladı”

Polis, İnsan Hakları Anıtı'nın çevresini barikatlarla çevirdi

Fotoğraf: dokuz8haber

22 Mayıs 2017 20:48

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK ile işlerinden olan ve 75 gündür açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın evlerinin basılarak gözaltına alınmasına tepki gösteren insanların toplandığı İnsan Hakları Anıtı’nın çevresinin barikatlarla çevrilmesine tepki gösterdi.

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça, gece saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınmış, onlara destek olmayan kişiler Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanmıştı. Polis, buradaki kişilere müdahale etmiş ve anıtı barikatlarla çevirmişti. 

Tanrıkulu, anıtın barikatlarla çevrilmesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Tanrıkulu’nun paylaştığı mesaj şöyle:

 

ETİKETLER

ankarainsan hakları anıtısezgin tanırkulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24