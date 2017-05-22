“Hızını alamayan hükümet, İnsan Hakları Anıtı’nı da tutukladı”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK ile işlerinden olan ve 75 gündür açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın evlerinin basılarak gözaltına alınmasına tepki gösteren insanların toplandığı İnsan Hakları Anıtı’nın çevresinin barikatlarla çevrilmesine tepki gösterdi.

Açlık grevindeki Gülmen ve Özakça, gece saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınmış, onlara destek olmayan kişiler Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanmıştı. Polis, buradaki kişilere müdahale etmiş ve anıtı barikatlarla çevirmişti.

Tanrıkulu, anıtın barikatlarla çevrilmesine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Tanrıkulu’nun paylaştığı mesaj şöyle: