Hızı yavaşlayan Henri Kasırgası, ABD'nin kuzeydoğusunu etkiledi

ABD’nin kuzeydoğusunu etkileyen Henri Kasırgası, dün Rhode Island kıyılarına ulaştı. Fırtına nedeniyle 140 bin evde elektriğin gittiği belirtilirken fırtınaya sokakta yakalanan insanlar mahsur kaldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, tropik fırtına şiddetini artırarak kasırgaya dönüşen Henri Kasırgası, New England’e ulaştığında hızı düştü. Ulusal Kasırga Merkezi, yavaş ilerleyen fırtınanın bölgede ağır yağışa neden olmayı sürdüreceği konusunda uyardı.

Kuzey Pasifik'te kasırga mevsimi olarak bilinen yaz mevsiminin, tropik fırtınaları geçmiş yıllarda çok sayıda can kaybına neden olmuştu.