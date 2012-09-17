Hizbullah'tan yeni eylem çağrısı

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen ve birçok Müslüman ülkede şiddetli protestolara neden olan 'Müslümanların Masumiyeti' filmiyle ilgili yeni protestolara katılım çağrısında bulundu.

Örgütün TV kanalı El-Menar'a konuşan Nasrallah, hafta boyunca düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yaptı.

Eylemlerden ilki bu akşam, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un, örgütün kalesi olarak bilinen güney bölgesinde düzenlenecek.

Hizbullah lideri, Papa'nın ziyareti sırasında, Lübnan'daki Müslümanlar'ın gereken hoşgörüyü gösterdiğini ancak bundan sonra filme yönelik gereken tavrın gösterilmesi, politikacıların da tavır alması gerektiğini belirtti.



ABD ve İsrail'e eleştiri



Nasrallah konuşmasında, birçok İslam ülkesinde protesto gösterilerine neden olan filmden ABD'yi sorumlu tuttu.

''Yapılan eylem El-Aksa Camisi'ni yakmak kadar tehlikelidir ve buna sessiz kalmak daha da kötüdür'' diyen Nasrallah sözlerine şöyle devam etti:

"İslam ümmeti gereken cevabı vermelidir. İslam'a karşı birçok kez eylemler yapıldı. Bunlar arasında Salman Rüşdi'nin kitabı, Amerikalı papaz Terry Jones'un Kuran-ı Kerim'i yakması gibi eylemler var. Bu operasyon Amerikan Gizli Servisi'nin işidir. İslam dünyası ABD'den bu filmi durdurmasını istiyor ama gereken işlemler bir türlü yapılmıyor, internetten kaldırılmıyor.''

Söz konusu filmle Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çatışma çıkarılmak istendiğini iddia eden Nasrallah, İsrail'in Müslümanlar'dan Hristiyanlar'ın kiliselerine saldırmasını ve bunları yakmalarını beklediğini de öne sürdü.

İslam dünyasının çok önemli bir dönemeçten geçtiğini belirten Nasrallah, çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

ABD Kongresi'nin Müslümanları hedef alan saldırıları suç sayacak bir karar alması için bu ülkedeki Müslüman nüfusun çaba harcaması gerektiğini de belirten Nasrallah, İslam dünyasının liderlerinin de acil olarak toplanmasını talep etti.

BBCTürkçe