-HİZBULLAH'TAN TAZİYE MESAJI BEYRUT (A.A) - 04.03.2011 - Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Hasan Nasrallah'ın, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi. Nasrallah'ın gönderdiği taziye mesajının, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği yetkililerine teslim edildiği öğrenildi. Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından, Beyrut'taki Türkiye Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterine ise bugün de çeşitli ülkelerin büyükelçileri, üst düzey diplomatik temsilcileri ile Lübnan'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dini temsilcilerin mesaj yazdıkları belirtildi.