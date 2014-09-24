Hizbullah'tan IŞİD operasyonu mesajı

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, bir televizyon kanalında konuşma yaptı. Lübnan'ın ABD öncülüğünde kurulan koalisyonda yer almasını istemediklerini belirten Nasrallah, "Herkes bizim, bölge halklarını tehdit eden, öldüren, insan kesen IŞİD ve benzeri tekfirci örgütlere karşı olduğumuzu biliyor ancak ilkesel olarak Suriye'de gerek rejime gerekse tekfirci örgütlere dış müdahaleye karşıyız" dedi.

"Terörizmin temel kaynağı ABD'dir"

Hasan Nasrallah konuşmasında, "Bu dünyadaki terörizmin temel kaynağı ve anası ABD'dir. ABD, Siyonist terör devletinin de en büyük destekçisidir" ifadelerini kullandı. Nasrallah, "Dolayısıyla ABD'nin teröre karşı bir koalisyonun başında yer alması gayri ahlakidir. Biz de böyle bir koalisyonda yer almayız" diye konuştu.

"Teröristlerin işlediği suçlar, masum Suriyeli sığınmacılara mal edilemez"

Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılar konusuna da değinen Nasrallah, "Teröristlerin işlediği suçlar, masum Suriyeli sığınmacılara mal edilemez" diyerek Mülteciler için ellerinden gelen her türlü çabayı sarfettiklerini" belirtti. Sığınmacıları koruyup gözetiklerini söyleyen Nasrallah, direniş hareketlerinin mukavemetini ve İsrail'le sağlanan ateşkesi "İsrail'in açık ve gizli bütün planlarını boşa çıkaran bir zafer" şeklinde nitelendirerek, Filistin halkını tebrik etti.