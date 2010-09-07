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Dünya

HİZBULLAH'TAN CNN'E TEPKİ BEYRUT (A.A)

07 Eylül 2010 14:42

-HİZBULLAH'TAN CNN'E TEPKİ BEYRUT (A.A) - 09.07.2010 - Lübnan'daki Hizbullah örgütü, vefat eden Lübnanlı Şii lideri Büyük Ayetullah Hüseyin Fadlallah'ı öven Orta Doğu editörü Octavia Nasır'ın işine son veren Amerikan televizyonu CNN'i kınadı. Hizbullah'ın sözcüsü İbrahim Musavi, CNN'in kararının "entelektüel terörizm" olduğunu ve Batının Orta Doğu ile ilgili "çifte stardardını" yansıttığını söyledi. Musavi, işten atma kararının, ifade özgürlüğüyle ilgili Amerika'nın sahte iddialarını ortaya çıkardığını ifade etti. CNN'in Orta Doğu haberlerinden sorumlu Nasır'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a bıraktığı bir notta Fadlallah'tan övgüyle söz etmesi üzerine CNN'deki görevine son verilmişti.  Nasır, Twitter'daki notunda, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün ilham kaynağı olduğu bilinen Fadlallah'a duyduğu hayranlığı dile getirerek, Fadlallah'ın ölümünden üzüntü duyduğunu belirtmişti. Daha sonra Nasır'ın özür dilemesine rağmen CNN, güvenilirliğine gölge düşürdüğü gerekçesiyle Nasır'ın görevine son verildiğini duyurmuştu.

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