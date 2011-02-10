Hizbullah’tan Cemil İpekçi’ye suikast planı

T24

Bomba teslim edilecek



Erzurum merkezli geçen aralıkta başlatılan ve başta İstanbul ve Mersin olmak üzere değişik kentlere yayılan Hizbullah operasyonları sırasında, radikal dinci terör örgütü Hizballah’ın, İstanbul’da yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi’yi hedef aldığı tespit edildi. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Erzurum’da gözaltına alınan örgüt üyesi E.Y.’nin evinde el konulan bilgisayarda yapılan teknik inceleme sonrasında bulunan şifreli bir dosyanın şifresini kıran uzman polisler, İpekçi’ye ait bilgilerin saklandığını ortaya çıkardı.İpekçi’nin resmi, iş ve ev adresi ile evinin uydudan elde edilmiş krokisinin yer aldığı örgütsel dokümanın üst kısmında, “Bomba silah teslim edilecek” cümlesinin bulunması dikkati çekti. Aynı dosyada, bazı telefon numaraları ve İpekçi’nin 25 Eylül’de Mardin Kasımiye Medresesi’nde gerçekleştirdiği ve kamuoyunda büyük yankısı olan defileyi ağır biçimde eleştiren yazıların bulunduğu anlaşıldı. Bombanın ulaştırılacağı kişi olarak gösterilen Taşdemir’in, Adana’da yine Hizbullah operasyonunda gözaltına alındığının belirlenmesi üzerine polis ayrıntılı çalışma başlattı.Bu çalışma çerçevesinde bir bağlantı daha günışığına çıkarıldı. Buna göre, adı geçen Erol Taşdemir’in, daha önce Hizbullah tarafından domuz bağıyla öldürüldüğü ortaya çıkarılan Konca Kuriş’in oğlunun annesi adına Facebook sosyal paylaşım sitesinde açtığı kişisel sayfaya “Erol Velioğlu” profili ile girip “Konca Kuriş’in izinden gitmeyin lo, yazık olur ha...” diye başlayan tehdit yazıları yazdığı belirlendi.