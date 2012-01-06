-Hizbullah'tan ABD'ye suçlama BEYRUT (A.A) - 06.01.2012 - Lübnan'daki Hizbullah örgütü, ABD'yi Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen saldırının arkasında olmakla suçladı. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Şam'daki terör saldırısının, İsrail'e karşı Hizbullah'ın yanında olan Suriye'yi cezalandırmak üzere ABD tarafından planlandığı" ifade edildi. Açıklamada, bu tür saldırıların ABD'nin Irak'tan "mağlup olarak" çekilmesini telafi etmeye yönelik olduğu belirtildi. Hizbullah, 23 Aralık'ta Şam'da düzenlenen ve 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği iki saldırıdan da ABD'yi sorumlu tutmuştu. Şam'da bugün düzenlenen intihar saldırısında 25 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanmıştı.