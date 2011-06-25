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Dünya

HİZBULLAH'TAN, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE CASUSLUK SUÇLAMASI BEYRUT (A.A)

25 Haziran 2011 00:55

-HİZBULLAH'TAN, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE CASUSLUK SUÇLAMASI BEYRUT (A.A) - 24.06.2011 - Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ni İsrail hesabına casusluk yapmakla suçladı. Nasrallah, Lübnan televizyonunda yayımlanan konuşmasında, Amerikan Büyükelçiliği'nin "İsrail için casusluk ve adam toplama merkezi" olduğuna ilişkin ellerinde bilgi olduğunu söyledi. Hasan Nasrallah, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) İsrail için, Hizbullah hakkında bilgi toplamak üzere Lübnanlı ajanları kullandığına ilişkin tespitleri bulunduğunu kaydetti. Nasrallah, 2 Hizbullah üyesinin CIA ile işbirliği yaptığını itiraf ettiğini de kaydetti ve ''Bir soruşturma sonucunda, Hizbullah güvenlik birimi CIA ile bağlantılı 2 vaka tespit etti. Birinci ajan 5 ay önce CIA tarafından işe alınmış, bunu soruşturma sırasında itiraf etti, ikincisi de bu süreçten önce, o da itiraf etti'' şeklinde konuştu. Bir üçüncü vakanın da araştırılmakta olduğunu belirten Şeyh Nasrallah, ''Yandaşlarımız sakin olsun, bunlardan hiçbiri direnişin yapısına zarar getirebilecek türden hassas bilgileri aktaramamıştır'' dedi.

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