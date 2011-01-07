Hizbullah'ın seçim hareketliliği

T24 - Hizbullah tahliyelerini, örgütü ve etkili olduğu bölgeyi yakından bilen isimler NTV’de konuştu. Konu 2011 seçimlerine geldiğinde, örgüt içinde, bağımsız aday çıkarma ya da bir siyasi partiyi destekleme üzerine tartışma yapıldığı ifade edildi.



Türkiye, CMK’nın 1002. maddesinin getirdiği tahliyeleri konuşurken, Hizbullah içinde 2011 seçimleriyle ilgili hareketlilik olduğu dile getirildi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Hizbullah’ı ve etkili olduğu bölgeyi yakından bilen isimlerin konuk olduğu 'Doğrudan Siyaset' programında, konuyu gündeme taşıyan Güneydoğu’da çok satan Özgün Duruş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek oldu.





Hizbullah ve 2011 seçimler



Çiçek, örgüt içinde geçmiş dönemde de gündeme gelen bağımsız aday çıkarma tartışmasının 2011 seçimleri öncesi de yaşandığını belirtti. Bir başka katılımcı da, örgütün bu yöndeki kararını, PKK’nın sandık başındaki baskısını kıracak bir şey olarak değerlendirdi.



Çiğdem Anad’ın sunduğu 'Doğrudan Siyaset' programında konu Hizbullah’a tahliyelerdi.



Programa, terör uzmanı, eski emniyet amiri, Hibullah konusunda doktora tezi olan Taraf Gazetesi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Emre Uslu, Eski DEP Milletvekili, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Avuklat Sedat Yurtdaş, Güneydoğu’da çok satan Özgün Duruş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, İslamcı Kürt hareketleri üzerine kitapları olan gazeteci-yazar Nevzat Çiçek, Hizbullah davası avukatlarından Sıtkı Zilan ve Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sinan Oğan katıldı.



Sinan Oğan’ın, lider kadronun bırakılmasının örgütte motivasyon sağalayacağı, gücü ve heyecanı daha da artıracağı yorumuyla başlayan tartışma, "O heyecan bir yere kanalize edilmeli ki heyecan olsun" diyen gazeteci Nevzat Çiçek tarafından şu noktaya taşındı:



"... Bir dönem, Hizbullah’ın Silvan ve Çınar gibi beldelerde aday çıkartabileceği şeklinde söylentiler vardı.



Hizbullah’ın bağımsız adaylarla seçime girme tartışması dönem dönem yapıldı ve bu sürüyor. Ayrıca niye olmasın. Siz orada bir güçsünüz ve bunu pazarlık unsuru haline getirmek istiyorsunuz. ‘Bağımsız adayla da girebilirim, partide desteklerim‘ diyorsunuz ve bu gayet doğal. Başka cemaatler bunu yapıyor ve doğuda da Hizbullah yapıyorsa..."





'PKK İLE SİYASİ MÜCADELE'



Hizbullah davası avukatlarında Avukat Sıtkı Zilan, kendisine yöneltilen bağımsız aday sorusuna, "Hizbullah bundan sonra PKK ile siyasi rekabet yapacak. Bu dönemde özerklik konuşuluyor. PKK ve BDP fikriyatı bölgede iktidardır. Özerklik olursa, vali kim olacak; Ahmet Türk olacak diyelim. Hizbullah da mutlaka bununla rekabet edecektir" yanıtını verirken, "2011 seçimlerinde Hizbullah aday gösterir mi?" sorusunu da, "Bunun tartışıldığına dair duyumlar alıyoruz" şeklinde yanıtladı.





'BU KONU KONUŞULUYOR'



Nevzat Çiçek, 2001 seçimleri ve bağımsız aday konusunun Hizbullah içinde tartışılmakta olduğunu ve bunun saklanmadığını belirterek, "Bu Diyarbakır’da ve başka yerlerde konuşuluyor. ‘Bağımsız aday çıkarabilir miyiz, çıkarırsak ne alırız, temsil gücümüz ne olur, zararı ne olur; cemaat olarak nasıl bir yola gireriz’ tartışmaları yapılıyor. Bu gayet doğal” şeklinde konuştu.



'PKK'NIN ETKİSİNİ KIRAR'



Hizbullah’ın bir partiyi destekleme durumunun PKK açısından sıkıntı yaratacağını ifade eden Taraf Gazetesi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Emre Uslu da, "Hizbullah yeni çıkan liderleriyle birlikte bağımsız aday ya da bir partiye destek kararı verirse, bu bölgedeki PKK’nın etkisini kırar. PKK artık, sandığın başına dikilip sıradan halkı tehdit edemez. Hizbullah’ın bölgede etkisi ağırdır ve PKK bunu biliyor" diye konuştu.





