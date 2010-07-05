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Dünya

Hizbullah'ın ruhani lideri öldü

Lübnan'ın öne gelen Şii liderlerinden Büyük Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Lübnan'ın öne gelen Şii liderlerinden Büyük Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü.

74 yaşında hayatını kaybeden Fadlallah Hizbullah'ın kurucusu, örgütün ruhani lideri olarak görülüyordu.

Ancak hem Hizbullah hem de Fadlallah bu iddiaları reddetti.

ABD'nin önde gelen karşıtlarından, Şiilerin ise önemli gördükleri kişilerden olan Fadlallah 1979'da İran'daki İslami devrimi de desteklemişti.

Sosyal konularda ılımlı görüşlere sahip olan Fadlallah kadının İslam toplumundaki rolü konusunda da ılımlı ve ilerici bir yaklaşımı savunuyordu.

Fadlallah'ın bir süredir hasta olduğu biliniyordu. Cuma hutbesini de sağlık sorunları nedeniyle veremeyen dini liderin iç kanama şüphesiyle aynı gün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Irak'ın Necef kentinde Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Fadlallah 1966'da Lübnan'a yerleşmişti.

Destekçileri ise Lübnan'ın dışına Körfez ülkelerinden Orta Asya'ya uzanıyor.

1982 yılında Hizbullah'ın kurulmasında büyük rol oynadığı düşünülen Fadlallah'ın, İsrail karşıtı unsurlar içeren konuşmaları kendisini hem Lübnan kamuoyununun hem de Batılı istihbarat servislerinin gündemine taşıdı.

Beyrut'ta 1985 yılında bir otomobille düzenlenen ve 80 kişinin hayatını kaybettiğini saldırının Fadlallah'ı hedeflediği sanılıyor.

Saldırının Amerikan merkezi haber alma teşkilatı CIA ve teşkilatının bölgede işbirliği yaptığı istihbarat servislerinin işi olduğu iddiaları sıklıkla dile getiriliyor.


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