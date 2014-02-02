Hizbullah'ın kalesine intihar saldırısı: 4 ölü

Lübnan'ın Suriye ile olan kuzey sınırı yakınındaki Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Hermel kentinde patlayıcı yüklü otomobille saldırı düzenlendi; olayda en az 4 kişinin öldüğü bildiriliyor. Lübnan devlet basın yayın organları, Bekaa Vadisi'ndeki Hermel kentindeki bir benzin istasyonunda patlama meydana geldiğini duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Mervan Şarbel, saldırının bir intihar bombacısının işi olduğuna inanıldığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Yerel televizyon kanallarının bölgeden geçtikleri görüntülerde büyük bir ateş yumağı ve yanan otomobiller görülüyor. Patlamada en az 15 kişi de yaralandı.

Ülkede faaliyet gösteren Şii Hizbullah hareketi, Suriye'de hükümet güçlerini destekliyor. Suriye'de süregiden savaş Lübnan'da da mezhepler arası şiddeti alevlendirdi. Beyrut ve Trablusşam'da meydana gelen bir dizi patlamada onlarca kişi can verdi. Son dönemdeki saldırılardan hem Sünni, hem de Şii militanlar sorumlu tutuluyor. Yine Hermel'de, 16 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.