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Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu yakalandı

İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde polis, 1993 yılında kapatılan DEP Milletvekili Mehmet Sincar cinayeti ve

04 Ekim 2011 03:00

T24 - İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde polis, 1993 yılında kapatılan DEP Milletvekili Mehmet Sincar cinayeti ve Güneydoğu’da 156 kişinin öldürülmesi ayrıca 80 kişinin de yaralanması suçlarına karıştığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 6 yıl 4 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan terör örgütü Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Veysi Kavan’ı yakaladı. 

Seferihisar İlçesi’nde denetim yapan polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik sorgulaması yaptı. Bu kişinin polise verdiği kimliğin sahte çıkınca gözaltına alınıp Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Yapılan incelemede, gözaltına alınan kişinin, 1993 yılında kapatılan Demokrasi Partisi (DEP) Mardin Milletvekili Mehmet Sincar cinayeti, Güneydoğu’da farklı zamanlarda 156 kişinin öldürülüp 80 kişinin yaralanması olaylarına karıştığı gerekçesiyle yakalanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve 6 yıl 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra Yargıtay’ın kararı bozmasıyla 2001 yılında serbest bırakılan ancak hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan terör örgütü Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Veysi Kavan olduğu ortaya çıktı. 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığın çıkartılan Kavan’ın, Batman’da 2 öğretmenin yaralanması olayıyla ilgili de arandığı belirtildi. Kavan, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.




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