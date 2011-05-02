Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Sırbistan’da yakalandı

T24 - Hizbullah davasının 10 yıldan uzun sürmesi nedeniyle yürürlüğe giren CMK’nın 102’nci maddesi gereğince serbest bırakılan ve ardından kayıplara karışan Tamaç’ın Almanya’ya kaçacağı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Tamaç’ın İstanbul’da faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı şebekresi ile irtabata geçtiğini ve 28 Nisan’da yurt dışına kaçacağını belirledi.



Ancak Türkiye’de marka ve plakası belirlendiği halde yakalanamayan TIR’ın bilgisi Türkiye-Almanya güzergahındaki tüm ülkelere “acil” koduyla bildirildi. Bu bilgi Sırbistan polisine de ulaştı. Sınır kapılarında özel önlem alan Sırp polisi, ülkeye girdiği tespit edilen TIR’ı takibe aldı, ardından Sırbistan-Macaristan sınırında SWAT ekibinin düzenlediği bir operasyon yaptı. Operasyonda TIR’ın gizli bölmesinde saklanan Aydın Tamaç’ı yakalandı.



Üzerinden sahte bir kimlik çıkan Tamaç’ın gerçek kimliğini reddettiği öğrenildi. Sırbistan polisi, Tamaç ile TIR şoförünü, Padinska Skela’da bulunan yabancılar şubesine götürdü. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Daciç, gözaltında tutulan Tamaç’ın kimlik bilgileri ve parmak izinin Ankara’ya gönderildiğini, gelecek bilgilere göre hareket edeceklerini bildirdi. Daciç, TIR sürücüsü hakkında da “insan ticareti yapmak” suçundan dava açılacağını belirtti. Tamaç’ı sorgulamak üzere Türkiye’den bir polis ekibinin Sırbistan’a gideceği öğrenildi.





Ocak’tan beri kayıp



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çoğu domuz bağıyla olmak üzere156 cinayet ve 80 yaralama olayından sorumlu tutularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve dosyaları Yargıtay’da bekleyen Hizbullah üyeleri, tutukluluk süreleri 10 yılı geçtiği için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’-nun 102’nci maddesinin yürürlüğü girmesinin ardından tahliye edildi.



Aralarında örgütün lider kadrosundan Cemal Tutar, Hacı İnan ve Edip Gümüş’ün de bulunduğu 17 sanık, 4 Ocak 20011’de Diyarbakır Cezaevi’nden tahliye edildi. Aralarında Tutar’ın da olduğu 5 kişi, askerlik işlemleri için Askerlik Şubesi’ne sevk edildi. Temmuz 1997’de Bingöl’de yakalanan ve örgütün askeri sorumlularından olduğu belirlenen Aydın Tamaç ile Abdullah Yalçın ise 8 Ocak’ta tahliye oldu. Sanıklar hergün karakola imza vermeleri gerekirken sırra kadem bastı. Sanıkların müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından 15 Mart’ta onandı. Ancak kaçan sanıklar yakalanamadı.







