-HİZBULLAH'IN ADAYI BAŞBAKAN BEYRUT (A.A) - 25.01.2011 - Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, parlamentoda gerekli oyu kazanan Hizbullah adayı Necip Mikati'yi başbakan olarak atadı. Trabluslu işadamı Mikati, 128 sandalyeli parlamentoda 68 milletvekilinin desteğini alarak, 60 oyda kalan Başbakan Saad Hariri'yi geride bıraktı. Mikati, başbakan olarak ilk resmi demecinde, tüm Lübnanlıları parti ve hizip farklılıklarını bir kenara bırakmaya çağırdı ve tüm Lübnan'ı kucaklayacak hükümeti kurmaya hazır olduğunu bildirdi.