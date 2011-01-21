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HİZBULLAHÇILAR İSTANBUL ADLİYESİNDE   İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2011 12:35

-HİZBULLAHÇILAR İSTANBUL ADLİYESİNDE   İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İstanbul'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ve İstanbul sorumlusu İlyas Kutulman'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi İstanbul Adliyesine getirildi.  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan İnan ve Kutulman'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, polis nezaretinde adliye binasına alındı. Adliyeye girişleri sırasında İlyas Kutulman, görüntü alan basın mensuplarına yönelik olarak ''Bu medya operasyonu, sizin operasyonunuz'' diye seslendi.  Bu sırada, şüphelilerden birinin de ''Allah'tan korkun, neyimiz var?'' dediği duyuldu.  Şüphelilerin, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alınması bekleniyor. Şüpheliler İnan ve Kutulman, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Ocakta, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye edilmişti.

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