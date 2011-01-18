-HİZBULLAHÇILAR ADLİYEDE ADANA (A.A) - 18.01.2011 - Adana'da terör örgütü Hizbullah'ın Adana sorumlusunun da aralarında bulunduğu 18 kişi adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 aylık çalışması sonucu terör örgütüne yönelik olarak Adana ve Ceyhan ilçesi ile Mersin ve Tarsus ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 17 kişi ile İzmir'de yakalanan G.Ö'nün emniyetteki sorgusu tamamlandı. Gözaltına alınan A.T'nin terör örgütünün Adana sorumlusu olduğu, zanlılar arasında terör örgütü Hizbullah'a yakın olduğu belirtilen derneklere üye kişilerin de bulunduğu bildirildi. Zanlılardan A.S'nin çocuklarının Afganistan'da terör örgütü El Kaide'ye katıldığı, kardeşinin de yurt dışında bu örgütün mensuplarının katıldığı çatışmada öldüğü belirtildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde iki adet ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, ''örgütsel faaliyetlerde bulunma, terör örgütü adına propaganda yapma ve sempatizan kazandırma'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ocakta, Adana ve Ceyhan ilçesi ile Mersin ve Tarsus ilçesinde örgüte yakın dernek ve yayın kuruluşlarına operasyon düzenlemiş, 20 kişi örgüte üye olduğu, yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.