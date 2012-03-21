Hizbullah'a karşı ABD-MİT ittifakı

T24 - Taraf gazetesi Wikileaks kriptolarındaki Stratfor dosyalarını yayımlamaya devam ediyor. Dosyalardaki Hizbullah yazışmalarında, Lübnan'daki casusluk faaliyetlerine ilişkin ABD'nin MİT'ten bilgi aldığı iddia edildi.

İşte Taraf'ta yayımlanan o haber:

Stratfor uzmanlarının en çok kaynağa sahip oldukları gruplardan biri de Hizbullah. Lübnan’da Hizbullah ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden analistler, ME1 kodlu bir numaralı Ortadoğu kaynakları aracılığıyla Hizbullah’ın temsilcilerine ve gruba yakın basın mensuplarına ulaşıp sürekli olarak nabız yokluyor. Ortadoğu uzmanı Reva Bhalla, 2006’daki İsrail-Hizbullah Savaşı’nın ardından Lübnan’da artmakta olan casusluk faaliyetleri ile ilgili bilgi toplamış. Bu kapsamda istihbaratın bir hayli hareketli olduğu Lübnan’da MİT’in de büyük rol oynadığı öne sürülmüş. Bhalla, ME1 vasıtasıyla irtibata geçtiği Hizbullah medya kaynağının paylaştığı bilgileri 21 Kasım 2008 tarihli yazışmada şöyle aktarıyor:

“Kaynağım ABD’nin Lübnan ve Körfez’deki yoğun İran istihbarat şebekesine karşı MİT’i [metinde MIT’in açılımı Türk Askeri İstihbaratı şeklinde yapılmış] kullandığını söylüyor. Bölgede, özellikle de Lübnan’da bu denli dış istihbarat faaliyeti görünmediğini, bunun 2006 yazındaki savaştan ve İmad Muğniye’nin geçen şubat ayında Şam’da öldürülmesinden [Hizbullah’ın önde gelen liderlerinden Muğniye 12 Şubat 2008’de Şam’da suikasta uğramıştı] sonra önemli ölçüde arttı. Bu çerçevede kaynağım, UNIFIL [BM’nin 2006 yazındaki çatışmanın ardından Lübnan’a gönderdiği Barış Gücü] bünyesindeki Türk birlikleri Hizbullah’a karşı casusluk faaliyetlerine bir hayli dahil oldu, buna rağmen parti [Hizbullah’ı kastediyor] bunun kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyor zira davasına olumlu bakan Türkiye halkını karşısına almaktan kaygı duyuyor diyor.”

Bhalla’nın kaynağı, casusluk faaliyetlerinin Hizbullah ve İsrail arasındaki savaşın yeniden yaşanacağına yönelik genel bir beklentiyle ilgili olduğunu söylemiş. Bundan birkaç ay önce de Hizbullah ülkedeki CIA faaliyetlerine büyük bir darbe indirerek ABD’nin casuslarının maskesini düşürmüştü. Stratfor’un yazışmalarında da CIA’in Lübnan’da Hizbullah istihbaratçılarına karşı büyük bir hezimete uğrayarak Beyrut’taki karargahını kapatmak durumunda kaldığı ifade edilmişti.