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Dünya

HİZBULLAH YENİ ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜ BEYRUT (A.A)

20 Ocak 2011 02:13

-HİZBULLAH YENİ ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜ BEYRUT (A.A) - 20.01.2011 - Lübnan'da hükümet krizine çözüm bulmak için Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani ile birlikte Beyrut'ta iki gündür temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun görüşmeleri yoğun olarak sürerken, Hizbullah'ın krizin çözümü için yeni şartlar ileri sürdüğü belirtildi. Hizbullah'ın yayın organı olan El Manar televizyonunda yer alan habere göre, Suudi Arabistan ile Suriye'nin krizin başından itibaren ortaya çıkardığı çözüm üzerinde anlaşmazlık olması üzerine, Türkiye ile Katar'ın iki gündür süren yoğun diplomatik girişimleri sonucunda, Hizbullah'ın sorunun çözümü için yeni şartlar ileri sürdüğü ve öncelik sıralamasının değişmesini önerdiği belirtildi. Haberin kaynağı belirtilmezken, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, Davutoğlu ve Şeyh Hamad'a, Lübnan'da muhalefette bulunan 8 mart koalisyonunun krizin çözümü için yeni şartlar ileri sürdüğü belirtildi. Haberde yeni şartların neler olduğu hakkında ayrıntı verilmedi. Bakan Davutoğlu ise, Katar Başbakanı Şeyh Hamad ile birlikte temaslarını akşam saatlerinde de sürdürdü. İki bakan, akşam saatlerinde Dürzi lider Velid Canbolat ile de bir araya gelerek, Lübnan'daki hükümet krizinin çözümü için, görüş alışverişinde bulundu. Bakan Davutoğlu'nun bu gece geç saatlerde Beyrut'tan ayrılması beklenirken görüşmelerin hala sürdüğü ve o nedenle hareket saatinin belli olmadığı öğrenildi.

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