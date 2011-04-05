-HİZBULLAH ÜYESİNİN MÜEBBETİNE ONAY DİYARBAKIR (A.A) - 05.04.2011 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a düzenlenen suikastin de aralarında bulunduğu 13 eyleme katıldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan terör örgütü Hizbullah üyesi Bedran Salamboğa'nın cezasını onadı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Nisan 2010'da yapılan karar duruşmasında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 146/1 maddesi uyarınca ''anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs'' suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Salamboğa ile ilgili dava dosyasına ilişkin incelemeyi tamamladı. Yargıtay kararında, mahkemenin verdiği hükümde isabetsizlik görülmediği belirtilerek, oy birliğiyle onanmasına karar verildiği kaydedildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla birlikte şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a yönelik suikastle ilgili olarak, ''Eylemin profesyonel suikast birimlerince uzun hazırlıklar sonucu planlandığı ve aralarında sanık Bedran Salamboğa'nın da bulunduğu Hizbullah örgütü üyelerince gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır'' denilmişti.