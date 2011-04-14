-HİZBULLAH ÜYELERİNE YARDIMA DAVA DİYARBAKIR (A.A) - 14.04.2011 - Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye olan terör örgütü Hizbullah üyelerinin kaçışını organize ettikleri gerekçesiyle 2'si tutuklu 6 sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında terör örgütü Hizbullah sanıklarından Edip Gümüş'ün damadı olan Halef Yılmaz ile Mustazaf-Der'in Genel Başkan Yardımcısı Allattin Tonka'nın da bulunduğu 6 sanığın, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye olan örgütün üst düzey yöneticilerinin sürekli yanında yer aldıkları, onlarla birlikte örgütün lideri olan Hüseyin Velioğlu ve Sülhaddin Ülük'ün mezarını ziyaret ettikleri belirtildi. Tutuklu sanıklar Yılmaz ve Tonka'nın, cezaevinden çıkan örgüt üyelerinin kaçışını sağlamak için örgütün Avrupa sorumlusu ile irtibat kurduğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin bu şekilde cezaevinden tahliye edilen örgüt mensuplarının kaçışına aracılık ettikleri gerekçesiyle, TCK'nın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunu işledikleri ifade edildi. -"YAKALANAMADILAR"- İddianamede, CMK'nın 102. maddesi kapsamında Yargıtay 9. Ceza Dairesince tahliye edilen örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu sanıklarla ilgili olarak, "Şahısların haklarında verilmiş olan adli kontrol kararına uygun davranmamaları üzerine haklarında yakalama kararlarının verildiği, bu karar akabinde yapılan arama ve kontrollerde adı geçenlerin beyan ettikleri ikametgahlarında bulunmadıklarının tespit edildiği, haklarında yakalama kararı çıkarılan şahısların bugüne kadar yakalanamadıkları anlaşılmaktadır" denildi. İddianamede, terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verildi. Haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istenen 6 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.