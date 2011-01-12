Hizbullah üyeleri kaçtı mı?

T24- Tahliye olduktan sonra karakola giidp imza vermesi gereken Hizbullah yöneticileri Edip Gümüş, Cemal Tutar ve Mehmet Varol, karakola gidip imza atmadı.



Tutukluluk süresini sınırlandıran kanun maddesinin yürürlüğe girmesiyle tahliye olan Hizbullah yöneticileri Edip Gümüş, Cemal Tutar ve Askeri Kanat Sorumlusu Mehmet Varol, adli kontrol kararı kapsamında karakola gidip imza vermiyor. İran’a ya da Suriye üzerinden Lübnan’a kaçma ihtimallerinin yüksek olduğu konuşuluyor.



Varol imza vermiyor





Batman’da yaşayan örgütün askeri kanat yöneticilerinden Mehmet Varol’un 3 gündür imza vermediği belirtildi. Hizbullahçılar 4 Ocak 2011 günü tahliye edilmişti. Varol iki gün imza vermiş ve “Biz Allah için 1000 yıl yatarız, kaçmayacağız” demişti. Batman Başsavcılığı yetkilileri, “Dün itibariyle diğer 5 sanık imza vermeye geldi. Örgütün bir diğer yöneticilerinden Edip Gümüş de Batmanlı. Ancak Gümüş adres olarak Diyarbakır’da bir yer göstermesi nedeniyle evrakı Diyarbakır Başsavcılığı’na gönderildi” dediler.



‘Tutanak tuttuk’





Başsavcılık yetkilileri, Varol’un imza vermeye gitmemesiyle ilgili olarak tutanak tuttuklarını belirterek, “Sadece tutanak tutup Diyarbakır Başsavcılığı’na gönderdik. Bu sanıklar 10 yıllık tutukluluk süresini doldurduğu için tahliye edildiler. İmza vermeye gelmedikleri için tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda bir belirsizlik var. Diyarbakır nasıl bir karar verecek bekliyoruz” diye konuştu. Tahliye edildikten sonra Diyarbakır’da adres bildiren örgüt yöneticileri Edip Gümüş ve Cemal Tutar’ın da imza vermeye gitmediği öğrenildi. Avukatlar, Gümüş ve Tutar’ın cezaevinden çıktıktan sonra başta taziyeler olmak üzere birtakım şehir dışı ziyaretlerde bulunduğu için şu anda Diyarbakır’da bulunmadıklarını savundular.

Sanıkların imza vermemesi durumunda durumlarının ne olacağı ise tartışmalı bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Mevzuata göre adli kontrol sistemi kapsamında imza vermeye gelmeyen kişinin tutuklanması gerekiyor. Ancak yasada azami tutukluluk süresini aştığı gerekçesiyle salıverilenlere tedbir kararlarına uymamaları halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağı belirtilmiyor. Bu konuda yargılamayı yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın nasıl adım adacağı merak konusu.



Emniyet: Takipteyiz



Emniyet yetkilileri, Hizbullah sanıklarını gözetim altında tutulduğunu söylüyor. İstihbaratın da Hizbullahçıların peşinde olduğu bildirildi. Ancak bu kişilerin Yargıtay’daki duruşma öncesinde İran’a ya da Suriye üzerinden Lübnan’a kaçma ihtimallerinin yüksek olduğu öğrenildi.