Hizbullah üyeleri de serbest kaldı

T24 - CMK 102'nin yürürlüğe girmesiyle aralarında Konca Kuriş'in de bulunduğu 188 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Hizbullah üyeleri 10 yıl karar çıkmayınca serbest kaldı. Serbest kalanlar arasında yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin de var.







31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve tutukluluk sürelerini kısaltan CMK’nın 102. maddesiyle birlikte cezaevlerinde tahliye furyası başladı.

Hizbullah terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Edip Gümüş ve Cemal Tutar'ında aralarında bulunduğu 10 sanık tahliye edildi. Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar ile şura üyesi Edip Gümüş'ün de bulunduğu 10 sanık, 102. maddenin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edildi.

Cezaevi önünde kahraman gibi karşılanan Hizbullah üyelerinden Camal Tutar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, askerlik işlemleri için Askerlik Şubesi'ne götürüldü.

Sabaha karşı 03.00 sıralarında tahliye olan Edip Gümüş ve arkadaşları, kendilerini bekleyen kalabalığa doğru yürürken izdiham yaşandı.

Diyarbakır'da 10 yıldır süren 34 sanıklı Hizbullah Ana Davası geçtiğimiz yıl karara bağlanmıştı. Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 198 silahlı eylemi gerçekleştirdikleri, 156 cinayet, 80 yaralama olaylarından sorumlu olan, aralarında örgütün askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar ile şura üyesi Edip Gümüş'ünde bulunduğu 16 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanıklardan biri cezaevinde yaşamını yitirirken, mahkeme, 11 sanığı ise, 'terör örgütü üyeliği' gerekçesiyle 1 ile 14 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandırmış, 7 sanığı da tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliye etmişti.



Sedat Şahin serbest



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan yargılandığı davada 5 yıl 10 aydır tutuklu bulunan Sedat Şahin’le ilgili, avukatı Ali Rıza Dizdar’ın geçtiğimiz cuma günü yaptığı tahliye talebini değerlendirdi. Buna göre mahkeme, 5 yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan Şahin’in tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca aynı dava kapsamında tutuklu olan Oktay Öztürk’ü de tahliye etti.

Sedat Şahin’in yargılandığı davada Hüseyin Saral’ın İtalya’da öldürülmesi ile bir iş adamının öldürülmesine teşebbüs etme olaylarının da aralarında bulunduğu 6 eyleme yer veriliyor. Sedat Şahin’in 3 kez uygulanmak üzere, “taammüden adam öldürmeye azmettirmek” suçundan müebbet ağır hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Şahin’in ayrıca “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” ile “gasp” suçlarından da 4.5 ile 29 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Bu arada avukat Dizdar’ın aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Şahin’in kardeşi Vedat Şahin hakkında yaptığı başvurunun ise halen incelendiği öğrenildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de, MLKP davası kapsamında ‘yasadışı silahlı örgüt kurmak veya örgüte katılmak’ suçundan 10 yıl 3 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanık Taylan Kutlar’ın yanı sıra, ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, adam öldürmeye azmettirmek’ suçlarından yaklaşık 7 yıldır yargılanan tutuklu sanıklar Serhat Tanrıverdi ve Süleyman Refik Eren'in tahliyesine karar verdi.



Urfi Çetinkaya'ya ret



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ise, “uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı” iddiasıyla tutuklu yargılanan Urfi Çetinkaya’nın avukatı aracılığıyla yaptığı tahliye talebini karara bağladı.

Mahkeme heyeti, 9 Kasım 2003 tarihinden itibaren tutuklu bulunan Çetinkaya’nın talebini reddederken, aynı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Enver Sari’nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Kartal’daki Mason Locası’na 9 Mart 2004’te düzenlenen bombalı saldırı davasının tutuklu sanığı Engin Vural, Dost tarikatı lideri olduğu iddia edilen emekli Binbaşı İhsan Güven ile eşi Sibel Güven’in 4 Mayıs 2004’te öldürülmesiyle ilgili davanın tutuklu sanığı Burak Çileli ve El Kaide davası sanığı Ahmet Gündüz’ün de tahliyesi için başvuruda bulunuldu.



